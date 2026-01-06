Бывший президент Венесуэлы обожал автомобили Toyota

Эскалация конфликта между США и Венесуэлой привела к аресту президента латиноамериканской страны. Как известно, сейчас он находится в Нью-Йорке и ожидает предъявления обвинений. Но все это политика, а как насчет автомобилей?

Как оказалось, Николас Мадуро до своего ареста питал слабость к автомобилям Toyota. И хотя его коллекцию машин сложно сравнить со знаменитым автопарком султана Брунея, ранее рассекреченным в Сети, среди нее есть пару интересных имен.

Toyota Sequoia

Как пишут латиноамериканские автомобильные СМИ, машиной, на которой Мадуро ездил чаще всего (причем без шофера), была Toyota Sequoia.

Это типичный японский внедорожник с массивным кузовом и тремя рядами сидений, оборудованный 5,7-литровым двигателем V8 мощностью около 400 лошадиных сил.

Toyota 4Runner

Другим важным автомобилем этой компании в автопарке главы Венесуэлы был еще один рамный вездеход – Toyota 4Runner.

5,2-метровый внедорожник питается от двигателя мощностью 300 лошадиных сил и подходит под эксплуатацию в любых дорожных условиях от асфальта до офф-роуда.

Утверждается, что Мадуро приобрел сразу 10 экземпляров таких автомобилей для себя и своих ближайших соратников. В общей сложности они обошлись ему примерно в 400 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей).

Ford Explorer

Символично, но помимо «Тойот» в гараже Мадуро был кроссовер одной из крупных американских компаний – Ford. Explorer предыдущего поколения, укомплектованный бензиновым мотором с двойным турбонаддувом на чуть менее 400 л.с.

Как и все Toyota, принадлежащие экс-лидеру Венесуэлы, этот «Форд» также был собран в Соединенных Штатах.