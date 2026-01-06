Популярный недорогой SUV Toyota скоро получит 7-местную версию

В конце 2022 года Toyota запатентовала товарное название Raize Space. Тогда журналисты писали, что «Тойота» и «Дайхатсу» готовят новое поколение моделей Raize и Rocky соответственно, а первая получит еще и 7-местный вариант, которому достанется приставка к имени, намекающая на наличие внутри трех рядов сидений.

По данным японских СМИ, Toyota Raize следующего поколения будет базироваться на новейшей платформе DNGA с увеличенными габаритами кузова, которые, как ожидается, достигнут 4295 мм в длину, 1730 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе в 2626 мм. Это приведет к более просторному салону.

Что касается 7-местного исполнения этой модели с именем Space, то такие машины дополнительно увеличатся в длину и высоту, позволив разместить сзади третий ряд сидений.

7-местный кроссовер Toyota Raize Space (неофициальный рендер)

Внешне новые Raize и Rocky должны обзавестись модернизированной передней частью с горизонтальным блоком ДХО, проходящим под кромкой капота. Решетка радиатора будет увеличена, бамперы удивят спортивными декоративными элементами, а боковины кузова приобретут угловатые выступы.

Ожидается, что в качестве силовой установки под капотом нового Toyota Raize и его версии Space будет работать 1,2-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор, сочетающийся с электрическим двигателем в рамках системы e-Smart Hybrid. В качестве альтернативы предложат более доступный двигатель – 1-литровый бензиновый турбомотор.

Стоимость 7-местного Toyota Raize Space, по слухам, составит от 2 до 3 миллионов иен (1,035 – 1,555 миллиона рублей). Премьеры как простых кроссоверов «Тойоты» и «Дайхатсу», так и удлиненного Space состоятся до августа 2027 года.