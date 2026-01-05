Новый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche Taycan 

ДомойАвтоновости сегодняНовый 4-дверный спорт-фастбэк от Alpine бросит перчатку Porsche Taycan 

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Новый спортивный автомобиль Alpine A610 раскрывается в подробностях

Снимок экрана 2026 01 05 в 17.49.24

Компания Alpine приступила к разработке нового спортивного автомобиля класса GT, который носит внутренний заводской код R111. Машина с кузовом фастбэк, как ожидается, получит имя A610 и окажется конкурентом модели Porsche Taycan. 

Французский портал «L’argus» взял за основу опубликованных рендерных картинок этого автомобиля тизерное изображение грядущего A110, а также внешность кроссовера A390, представив, как новый спортивный фастбэк будет выглядеть без камуфляжа.

alpine a610 wm av bd 1
Рендеринг нового спортивного фастбэка Alpine A610

По своему форм-фактору машина должна оказаться практически идентична конкуренту Porsche Taycan, но приобрести футуристичные фирменные элементы экстерьера. Переднюю светотехнику дизайнеры Alpine реализуют блоком в виде большого светодиодного бумеранга, разделенного на отдельные кластеры. 

Заостренный капот машины приобретет ярко-выраженные спортивные выштамповки, бампер получит аэродинамичные углы и вырезы, перетекающие в боковины с потайными дверными ручками, а корма удивит широким сквозным блоком фонарей и имитацией гоночного диффузора. 

alpine a610 ar wm bd 1
Рендеринг нового спортивного фастбэка Alpine A610

Ожидается, что новый Alpine A610 будет оснащен аксиально-поточными электромоторами фирмы Whylot мощностью 480 лошадиных сил, питаться которые будут от батареи Verkor NMC емкостью 77 кВт/ч. В этой конфигурации максимальная отдача системы может достигнуть примерно 600 л.с. 

На отдельных рынках продавать машину будут не только в полностью электрической модификации, но и гибридной. 

Официальная презентация нового 4-дверного спортивного фастбэка Alpine запланирована на 2028 год.

ИСТОЧНИК:L'argus

