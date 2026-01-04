Яйцеобразный минивэн Toyota показался в новом поколении

Минивэна Toyota Estima с яйцеобразным кузовом в своей первой генерации удивлял нетрадиционной компоновкой. Его двигатель был наклонен на 75 градусов и располагался под полом. Это считалось гениальным инженерным решением и стало одним из популярных предметов дискуссий.

Второе поколение «Эстимы» оказалось менее экстравагантным как с точки зрения внешности, так и «техники», перебравшись на ту же платформу, что использовал Camry. А в 2006-м году на свет появился минивэн третьей итерации, который сняли с конвейера в 2019-м.

По новой информации, раскрытой инсайдерским японским изданием «Best Car», Toyota готовит возрождение Estima. Премьера машины намечена на 2027 год.

В качестве платформы для автомобиля должна выступить «тележка» GA-K, используемая в RAV4 и Camry, а сам минивэн получит под капот силовую установку двойного назначения: подключаемый гибрид (PHEV) и полностью электрическая система (BEV).

Ожидается, что машина вернется к корням и получит смелый дизайн с кузовом в форме «яйца», узкие фары, многоуровневую решетку радиатора и компактные задние фонари.

В оснащение минивэна войдет продвинутая мультимедийная система на базе операционной системы Arene, а также система ADAS, включающая в себя набор современных электронных водительских ассистентов, в том числе функцию автопарковки.