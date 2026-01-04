Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный всесезонный дом на колесах за 28 млн рублей

Современными домами на колесах, основанными на российских грузовиках «КАМАЗ», сегодня уже никого не удивить. Но некоторые проекты определенно стоят внимания поклонников такой техники.

Компания «Волгатрейд» разработала автодом на базе КАМАЗ-43118. Помимо продуманного роскошного внутреннего убранства и способности эксплуатироваться во все сезоны «фишкой» этой модели является наличие собственного балкона.

Авторы проекта доработали шасси оригинального «КАМАЗ-43118», способного преодолевать любое бездорожье, а также перекрасили его кабину составом Raptor в цвет Хаки.

Основной процесс переделки затронул внутреннюю часть машины длиной 7,3-метра, которую скомпоновали по типу яхты.

Жилой отсек не имеет широких проходов, но обладает большими возможностями трансформации и позволяет разместить внутри до 9 человек.

Стены утеплены пенополистеролом 50 мм, а пол 120 мм, что вкупе с наличием мощных отопителей Webasto и кондиционером Dometic позволяет использовать автодом в любое время года.

Спальных отсека – 2. Предусмотрены шкафы для хранения вещей и даже сейф для оружия. Есть туалет и душевая кабина.

Путешественники могут рассчитывать на наличие внутри кухонного гарнитура с мойкой, холодильниками, варочной панелью и СВЧ-печью.

Столешница выполнена из искусственного камня, а подача воды в раковину осуществляется с емкостей-накопителей через насосную станцию и водонагреватель.

За безопасность внутри отвечает система видеонаблюдения с круговых обзором, датчики угарного газа и дыма, а также дополнительные огнетушители и аптечки.

В оснащение автодома входят сразу 2 телевизора диагональю 32 дюйма и продвинутая акустическая система.

Уникальной особенностью автодома является откидная терраса, изготовленная из алюминиевого каркаса с электроприводом крыши. Использовать ее можно в том числе как балкон.

Стоимость автодома на базе КАМАЗ-43118 составляет 28 миллионов 665 тысяч рублей и включает в себя цену самого шасси.