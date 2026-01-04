ДомойАвтоновости сегодняКвартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный всесезонный дом на колесах...

Квартира с балконом в кузове «КАМАЗа» – премиальный всесезонный дом на колесах за 28 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
В России создали автодом на базе «КАМАЗ» со всеми удобствами и уникальной "фишкой"

DSC03959 1 1

Современными домами на колесах, основанными на российских грузовиках «КАМАЗ», сегодня уже никого не удивить. Но некоторые проекты определенно стоят внимания поклонников такой техники.

Компания «Волгатрейд» разработала автодом на базе КАМАЗ-43118. Помимо продуманного роскошного внутреннего убранства и способности эксплуатироваться во все сезоны «фишкой» этой модели является наличие собственного балкона.

Авторы проекта доработали шасси оригинального «КАМАЗ-43118», способного преодолевать любое бездорожье, а также перекрасили его кабину составом Raptor в цвет Хаки. 

DSC03420 HDR 1 1

Основной процесс переделки затронул внутреннюю часть машины длиной 7,3-метра, которую скомпоновали по типу яхты. 

Жилой отсек не имеет широких проходов, но обладает большими возможностями трансформации и позволяет разместить внутри до 9 человек.

333 1

Стены утеплены пенополистеролом 50 мм, а пол 120 мм, что вкупе с наличием мощных отопителей Webasto и кондиционером Dometic позволяет использовать автодом в любое время года.

Спальных отсека – 2. Предусмотрены шкафы для хранения вещей и даже сейф для оружия. Есть туалет и душевая кабина. 

DSC03423 HDR 1 1

Путешественники могут рассчитывать на наличие внутри кухонного гарнитура с мойкой, холодильниками, варочной панелью и СВЧ-печью.

Столешница выполнена из искусственного камня, а подача воды в раковину осуществляется с емкостей-накопителей через насосную станцию и водонагреватель. 

За безопасность внутри отвечает система видеонаблюдения с круговых обзором, датчики угарного газа и дыма, а также дополнительные огнетушители и аптечки. 

DSC04032 1 1

В оснащение автодома входят сразу 2 телевизора диагональю 32 дюйма и продвинутая акустическая система.

DSC03980 1 1

Уникальной особенностью автодома является откидная терраса, изготовленная из алюминиевого каркаса с электроприводом крыши. Использовать ее можно в том числе как балкон.

Стоимость автодома на базе КАМАЗ-43118 составляет 28 миллионов 665 тысяч рублей и включает в себя цену самого шасси. 

Фото:Kung.ru

