Самый маленький в мире электрокар совершит культовый кэмбек спустя 2 года после снятия с конвейера

Текст: Алексей Шмидт
Smart #2 готовится к официальной премьере – дебют уже совсем скоро

Компактный электрокар Smart #2 должен вернуться на мировые дороги уже в этом году, ровно спустя два года после того, как его его выпуск был остановлен. Премьеру машины, по слухам, ждут уже в конце 2026-го.

Автомобиль должен оказаться преемником культовой модели Smart Fortwo, сборка которой остановилась в 2024-м.

Ожидается, что новинка сохранит дизайн своего предшественника и 2-дверную двухместную конфигурацию кузова. Кроме того, для электрокара будет предложена система заднего привода, но на этом сходства с предыдущим Fortwo закончатся.

Рендер нового Smart #2

Новый Smart #2 обещает приобрести полностью переработанный дизайн экстерьера и интерьера. Характеристики машины пока не подтверждены, но ранее руководство Smart обещало, что автомобиль будет «напичкан передовыми технологиями». 

Эксперты прогнозируют для этой модели запас хода порядка 250 километров, что почти в 2 раза больше, чем демонстрировал прежний Fortwo.

От автомобиля ждут доступной цены. По оценкам западных журналистов, стоимость нового Smart #2 может составить от 25 тысяч долларов (примерно от 2 миллионов рублей).

