Honda Fit нового поколения отличится агрессивностью и мизерным расходом топлива

Актуальная малолитражка Honda Fit в строю с 2020 года, пребывая на рынке на протяжении уже более 5 лет. Японская пресса утверждает, что в этом году «Фит» ждет полноценная смена поколения, предполагающая заметную переделку дизайна и технической стороны машины.

По информации инсайдеров, в новой генерации Honda Fit увеличится в размерах до 4050 мм в длину, 1695 мм в ширину и 1525 мм в высоту. Расстояние между осями составит 2550 мм, что позволит сделать пространство в салоне более объемным.

Honda Fit нового поколения (неофициальный рендер)

Внешность пятидверки должна подвергнуться серьезной модернизации. От хэтчбека ждут более агрессивных и динамичных элементов дизайна, напоминающих возрожденную модель Prelude.

Машине может достаться оформление передней части кузова в виде «молота», оспортивленный бампер, а также новый блок задних фонарей с измененной начинкой и светодиодной линией, объединяющей между собой два кластера этой светотехники.

Honda Fit нового поколения (неофициальный рендер)

Что касается дизайна интерьера, то внутри нового Fit может появиться 11,4-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, и цифровая комбинация приборов.

Приводить в движение хэтчбек, по слухам, будет гибридная система e:HEV последнего поколения, включающая в свой состав 1,5-литровый ДВС и электромотор. Мощность бензинового двигателя достигнет 110 лошадиных сил, а электрической части 135 «сил».

Ожидается, что с этой системой средний расход топлива «Фита» сократится до 3-литров на 100 километров, а технология S+Shift обеспечит идеальное управление скоростью при разгоне и торможении.