Финальная Mitsubishi Delica D:5 столкнулась с ажиотажным спросом: предзаказы превысили 5 тысяч единиц

На автосалоне Japan Mobility Show компания Mitsubishi представила финальное обновление актуальной генерации минивэна Delica (D:5). Официальный запуск этой модели в Японии намечен на 9 января этого года.

Автомобиль будут продавать в трех исполнениях: G, G-Power и P. Стоимость машины уже определена. За реформенные «Делики» на родине будут просить от 4 миллионов 510 до 4 миллионов 950 тысяч иен (2,3 – 2,5-миллиона рублей).

Рестайлинговая Mitsubishi Delica D:5

Как сообщает японская пресса, дилеры Mitsubishi столкнулись с тем, что за последнее время получили огромное количество предзаказов на покупку последней Delica D:5, которую в ближайшие годы сменит совершенно новое поколение этой модели (D:6).

Общее количество желающих зафиксировать за собой право на покупку этого автомобиля составило более 5 тысяч человек.

Напомним, Delica D:5, прошедшая второе незначительное обновление в прошлом году, получила слегка переработанный дизайн передней части кузова с увеличенной радиаторной решеткой, новые бамперы, а также расширенные колесные арки и новые 18-дюймовые шестиспицевые 2-цветные легкосплавные колесные диски.

Рестайлинговая Mitsubishi Delica D:5

Дверца багажника приобрела черную декоративную накладку с названием модели, а кузов машины обзавелся двумя дополнительными цветами («лунный серый» и «черный глянец»).

Интерьер обновленной Mitsubishi Delica D:5

Внутри последней версии Delica в поколении D:5 разместилась 8-дюймовая цифровая комбинация приборов, появились новые более дорогие материалы отделки, а также добавились два порта USB Type-C.

Двигатель машины не поменялся. Им остался прежний 2,2-литровый 4-цилиндровый турбодизель, работающий в паре с 8-скоростным «автоматом» и фирменной системой S-AWC (Super All-Wheel Control).