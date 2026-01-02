ДомойАвтоновости сегодняДолгожданный новый Mitsubishi Pajero раскрывается к премьере

Долгожданный новый Mitsubishi Pajero раскрывается к премьере

Текст: Ростислав Архипов
В честь наступления нового года Mitsubishi опубликовала рекламный ролик, посвященный своей победе в чемпионате AXCR Asian Rally Championship. Видеосюжет завершается кадром загадочного внедорожника, мчащегося по дороге.

И хотя на стоп-кадре видны лишь очертания такого автомобиля, характерный дизайн его светодиодных фар указывает на то, что это может быть совершенно новый Pajero (Montero), который сейчас проходит дорожные испытания.

Тизер нового Mitsubishi Pajero/Montero

Премьера нового «Паджеро», по слухам, состоится в конце этого года. От машины ждут нового брутального дизайна, который частично будет пересекаться с моделями XForce и Destinator.

Спереди внедорожнику достанется решетка радиатора с горизонтальными планками, Т-образные блоки дневных ходовых огней и отдельные небольшие кластеры основных фар. 

Новое поколение Mitsubishi Pajero/Montero (рендер)

Интерьер автомобиля сейчас засекречен, но от него ждут более роскошных материалов отделки, чем в Outlander, а также обилия технологий и 7-местной конфигурации сидений.

Что касается силовой установки, то новая генерация «Паджеро», как ожидается, будет приводиться в движение 2,4-литровым турбодизельным мотором от нового поколения L200/Triton, мощность которого составит 204 лошадиные силы.

В дальнейшем внедорожник может приобрести версию с подключаемой гибридной системой (PHEV), которая заметно улучшит его топливную экономичность.

Автомобиль сохранит раму и родство шасси с моделью L200/Triton. За работу системы 4WD в машине будет отвечать модернизированная технология S-AWC.

Фото:Theottle, Mitsubishi

