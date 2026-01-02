Новый универсал Toyota Probox обещает унаследовать дизайн RAV4

Toyota Probox присутствует на японском авторынке в качестве бюджетного коммерческого транспорта уже очень давно. Машина появилась в продаже еще в начале 2000-х, а последнее ее крупное обновление датировано 2014-м годом.

По информации, пришедшей из «Страны восходящего солнца», «Тойота» работает над новым поколением «Пробокс», в котором компания может задействовать «свежий» фирменный стиль марки.

Студия дизайна «Digimods Design», выпустившая серию рендеров этой модели новой генерации, утверждает, что машина будет копировать важные элементы экстерьера у бестселлера Toyota RAV4 шестого поколения.

Toyota Probox нового поколения (неофициальный рендер)

Новому Probox может достаться такая же решетка радиатора, окрашенная в цвет кузова, новомодные C-образные фары, другой капот и новые бамперы спереди и сзади. А корма машины выделится аналогичным с RAV4 блоком задних фонарей.

Какие изменения ждут техническую часть универсала пока неизвестно. Нынешний «Пробокс», продающийся в Японии на протяжении уже 12 лет, комплектуется 1,5-литровым атмосферным бензиновым мотором и 1,5-литровым гибридом с расходом топлива всего в 3,6-литра на 100 км.

В арсенал машины входит система помощи водителю Toyota Safety Sense+ 3.0 и 7-дюймовая приборная панель с ЖК-экраном.

Премьеру справить новый Toyota Probox может в ближайшие пару лет.