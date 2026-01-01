В Россию вернули известный седан Honda: теперь он расходует меньше 6-литров бензина на 100 км

Еще совсем недавно седан D-класса Honda Accord был завсегдатаем российского авторынка, но 4 года назад японский автопроизводитель решил свернуть свой автомобильный бизнес в нашей стране из-за глобальной трансформации компании и планов по освоению более перспективных рынков сбыта.

В рамках новой стратегии на свет появился гибридный вариант этой модели, который теперь доехал и до России.

Honda Accord Hybrid 2025

Уникальной особенностью гибридного Honda Accord 11-го поколения, появившегося на мировом авторынке в 2023 году, стала его экономичная силовая установка, основанная на 2-литровом рядном 4-цилиндровом бензиновом двигателе с прямым впрыском.

Ее максимальная мощность равна 184 лошадиным силам, а расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,9-литров на 100 километров.

Интерьер Honda Accord Hybrid 2025

Длина гибридного «Аккорда» составляет 4970 мм, ширина – 1450 мм, а высота – 1860 мм. Расстояние между осями равно 2830 мм. Трансмиссия – вариатор.

На мировом авторынке Honda Accord Hybrid конкурирует с моделями Kia K5 Hybrid и Hyundai Sonata Hybrid.

Сегодня новый гибридный «Аккорд» предлагается в России только одним дилером, который находится во Владивостоке. Стоимость машины, выставленной им на продажу, составляет 5 миллионов 290 тысяч рублей.