Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются ее собственностью

Одни и те же моторы могут встречаться на множестве автомобильных марок, особенно когда речь заходит о моделях крупных корпораций вроде Volkswagen Group или Stellantis.

Но бывает, что двигатели одной марки используют множество других, никак не связанных с брендом, что выпускает их официально.

В случае с BMW таких моделей оказалось очень много. Вот как выглядит полный список:

Naran Hyper Coupe

Британский бренд, основанный предпринимателем из Индии Амиром Нараном, готовит к выпуску гиперкупе Naran Hyper Coupe. Машина будет создана в 39 экземплярах и доберется до своих заказчиков к 2029 году.

Автомобиль построят на шасси BMW M8, а также задействуют для него мотор BMW, который будет доработан. Рабочий объем увеличится с 4,4-литров до 5-литров, а благодаря более крупным турбокомпрессорам он сможет выдавать до 1048 лошадиных сил, разгоняясь с места до 100 км/ч всего за 2,3-секунды.

Ineos Grenadier

Внедорожник, вдохновленный классическим Defender, хоть и подвергался резкой критике после запуска за сходство с Land Rover, но все же получил под капот знаменитые двигатели BMW: 3-литровый бензиновый мотор B58 и 3-литровый турбодизель B57 мощностью от 249 до 286 лошадиных сил.

MINI

Немудрено, но модели суббренда BMW (компании MINI), также используют двигатели этого баварского автопроизводителя. В их числе 2-литровый дизельный мотор на 143 лошадиные силы, которым комплектовалась версия Cooper SD, 2-литровый турбомотор на 230 «сил» в John Cooper Works и 2-литровый «наддувный» агрегат на 306 «сил» в John Cooper Works GP.

Opel Omega

Флагманская модель немецкого бренда оснащалась рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем от BMW.

Первоначально это был 2,5-литровый мотор TDI с непрямым впрыском, развивающим 130 лошадиных сил. Тот же самый, что использовался в BMW 325tds поколения E36 и 525tds поколения E34. Он позволял седану «Опель» разгоняться от 0 до 100 км/ч за 11,6-секунды.

В 2001 году Omega получил еще один рядный 6-цилиндровый мотор BMW, но с непосредственным впрыском. С ним «Омега» ехала чуть быстрее, но также не била рекорды скорости, разгоняясь с места до 100 км/ч за 10,2-секунды.

Bertone Freeclimber

Внедорожник, созданный совместными усилиями компаний Daihatsu и Bertone. В его конструкции активно применялись некоторые инженерные решения BMW, в том числе его двигатель M40B16M (1,6-литровый 4-цилиндровый «атмосферник» на 100 «сил» и 128 Нм).

Rover 75

Неспортивная версия модели MG ZT. Седан длиной 4.75-метра предлагался с дизельным мотором BMW на 2-литра, который обеспечивал ему мощность от 116 до 131 л.с.

Toyota GR Supra

Популярный спортивный автомобиль Toyota получил сразу два мотора баварской компании: 2-литровый турбированный двигатель B48B20 на 258 «сил» и 3-литровый агрегат B58B30 мощностью 340 л.с.

Land Rover Freelander

Еще один внедорожник, получивший преимущество от инженерных разработок BMW в период, когда Land Rover принадлежал баварцам. С 2001 по 2004 годы машина комплектовалась 2-литровым 4-цилиндровым дизельным двигателем M47 мощностью 114 л.с. и 265 Нм.

Land Rover Defender

Легендарный внедорожник, которому также удалось позаимствовать двигатель BMW. Им оказалась 2,8-литровая рядная «шестерка» на 192 «силы» и 280 Нм. Правда с таким мотором Defender продавали только в Южной Африке и всего 4 года (с 1997 по 2001 год).

McLaren F1

Пожалуй, один из самых известных примеров использования мотора BMW. Легендарный гиперкар опирался в качестве движущей силы на 6-литровый атмосферный двигатель V12, развивающий 627 лошадиных сил и 651 Нм момента.

Версия LM, выпущенная ограниченным тиражом в 5 экземпляров, оказалась еще мощнее – 680 лошадиных сил и 705 Нм.