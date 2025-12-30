Самый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится до неузнаваемости

На автосалоне JMS-2025 в Токио этой осенью Toyota представила концепт-кар Corolla, который является предвестником нового поколения этой модели.

Зарубежная пресса полагает, что серийный вариант этой модели, являющейся самой продаваемой в истории компании, появится уже в конце 2026 года и изменится почти до неузнаваемости.

Концепция Toyota Corolla нового поколения

Шоу-кар «Короллы», показанный пару месяцев назад, отходил от традиционного дизайна этой модели, представляя купеобразный седан с заниженной передней частью кузова, безрамочными дверями и обтекаемой крышей.

Интерьер концепта Toyota Corolla нового поколения

Машине досталась сплошная полоса дневных ходовых огней в сочетании с острыми вертикальными световыми росчерками.

Сзади расположился горизонтальный блок фонарей с надписью «Corolla» по центру, а за счет световых полос и вертикальных линий дизайнерам «Тойоты» удалось придать корме автомобиля большую визуальную ширину.

Инсайдеры утверждают, что в серийной версии этот дизайн будет сохранен, оставшись практически без каких-либо доработок, за счет чего новая Corolla кардинальным образом отличится внешне от всех своих предшественников.

Что касается двигателя, то под капотом машины обещают разместить полуторалитровый мотор, способный более эффективно работать с электрическими довесками (как в виде простого гибрида, так и подключаемого).

Двигатель окажется на 10 процентов компактнее актуального с аналогичным объемом и отличится облегченной конструкцией и более плавной подачей мощности.

В составе гибридной системы он должен позволить снизить средний расход топлива примерно на 10-15%, а электрический довесок PHEV даст машине возможность проезжать на чистой электротяге более 90 километров.