ДомойАвтоновости сегодняСамый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится до неузнаваемости

Самый продаваемый автомобиль Toyota в истории скоро изменится до неузнаваемости

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия orig 1 1

На автосалоне JMS-2025 в Токио этой осенью Toyota представила концепт-кар Corolla, который является предвестником нового поколения этой модели. 

Зарубежная пресса полагает, что серийный вариант этой модели, являющейся самой продаваемой в истории компании, появится уже в конце 2026 года и изменится почти до неузнаваемости.

orig 2
Концепция Toyota Corolla нового поколения

Шоу-кар «Короллы», показанный пару месяцев назад, отходил от традиционного дизайна этой модели, представляя купеобразный седан с заниженной передней частью кузова, безрамочными дверями и обтекаемой крышей.

orig 2 1
Интерьер концепта Toyota Corolla нового поколения

Машине досталась сплошная полоса дневных ходовых огней в сочетании с острыми вертикальными световыми росчерками. 

Сзади расположился горизонтальный блок фонарей с надписью «Corolla» по центру, а за счет световых полос и вертикальных линий дизайнерам «Тойоты» удалось придать корме автомобиля большую визуальную ширину. 

orig 1 1

Инсайдеры утверждают, что в серийной версии этот дизайн будет сохранен, оставшись практически без каких-либо доработок, за счет чего новая Corolla кардинальным образом отличится внешне от всех своих предшественников.

Что касается двигателя, то под капотом машины обещают разместить полуторалитровый мотор, способный более эффективно работать с электрическими довесками (как в виде простого гибрида, так и подключаемого).

Двигатель окажется на 10 процентов компактнее актуального с аналогичным объемом и отличится облегченной конструкцией и более плавной подачей мощности.

В составе гибридной системы он должен позволить снизить средний расход топлива примерно на 10-15%, а электрический довесок PHEV даст машине возможность проезжать на чистой электротяге более 90 километров. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Новый футуристичный кроссовер Renault запатентовали в Южной Корее

Автомобили, которые используют моторы BMW, но не являются...

Mazda возвращает RX-7 и готовит новое поколение MX-5

DAMD превратила малютку Mitsubishi Delica Mini в подобие...

Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в...

Представлено роскошное жилище на колесах для путешествий с...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe обещает исправить все визуальные...

Новый корейский седан бизнес-класса: первые изображения

Новый BMW X5 (G65) начинает раскрываться в подробностях

Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого...

Фото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными...

Популярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в...

Toyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Владельцы Toyota RAV4 нашли применение «кнопки бедности» в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+