DAMD превратила малютку Mitsubishi Delica Mini в подобие экспедиционного внедорожника

Текст: Алиса Шашкова
Японская фирма DAMD, специализирующаяся на модернизации автомобилей местных марок, подготовила новый проект. В его основу легло свежее поколение ситикара Delica Mini. 

Авторы комплекта доработок для этой модели, названного Dali, вдохновлялись «генами бездорожья» и наделили машину квадратной решеткой радиатора и круглыми фарами, которые напоминают по виду те, что применялись в оригинальном внедорожнике Pajero. 

Одновременно с этим переработке подверглись передний и задний бамперы, что, как заявляют в DAMD, позволило достичь идеального баланса между брутальностью и элегантностью. 

Боди-кит для Mitsubishi Delica Mini – DAMD Dali

Боковые части кузова Delica Mini были украшены эксклюзивной черной отделкой с имитацией дерева, добавляющей дополнительные визуальные акценты к общему дизайну машины.

А еще для «Мини Делики» в рамках пакета Dali будут доступны черные стальные колесные диски, обутые во внедорожные шины Toyo Open Country R/T, и экспедиционный металлический багажник на крыше с деревянной панелью.

Боди-кит для Mitsubishi Delica Mini – DAMD Dali

Что касается силового агрегата, то он изменениям не подвергся. В существующей конфигурации Delica Mini свежей генерации использует 0,66-литровый бензиновый атмосферный или турбированный мотор (на выбор покупателя), а также предлагается как с системой переднего, так и полного привода.

В машине предусмотрено пять ездовых режимов движения: Eco, Normal, Sport, Gravel и Snow. 

Стоимость боди-кита Dali от DAMD для Mitsubishi Delica Mini пока не объявлена. Его публичная премьера состоится в начале 2026 года на автосалоне в Токио.

Фото:DAMD

