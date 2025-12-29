ДомойАвтоновости сегодняСамый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в Польше по заказу шейха...

Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в Польше по заказу шейха ОАЭ

Текст: Алиса Шашкова
z32496603IHMercedes AMG G 63 G Falcon by Carlex Design 1

В мире существует немало очень дорогих спецверсий внедорожника Mercedes-Benz G-Class, но, пожалуй, один из них, созданный специально для шейха ОАЭ, способен побить все рекорды цены стоимости и роскоши.

Его автором является польская компания Carlex Design. Европейские тюнеры полностью переработали проект немецкого «Гелика», назвав его G-Falcon. Машина была разработана по индивидуальному заказу и кардинальным образом отличается от классического G-Class G63 AMG как внешне, так и внутри.

g falcon 31
Внедорожник Carlex G-Falcon

Главной «фишкой» машины стал не переделанный обвес, а специальная краска с алмазной пылью (более 1 кг), а также крыша с ручной гравировкой и сделанными вручную металлическими элементами декора. Утверждается, что на создание этого автомобиля было потрачено более четырех лет.

g falcon 15
Интерьер внедорожника Carlex G-Falcon

Для покупателя уникального внедорожника предусмотрели особые анатомические сиденья, обитые натуральной кожей, а также отдельные детали салона, выполненные из серебра. 

Несмотря на глобальные визуальные и внутренние перемены вмешиваться в техническую сторону внедорожника специалисты «Carlex Design» не решились. 

G Falcon Carlex 03 1

Под капотом внедорожника был сохранен 4-литровый двухтурбинный двигатель V8 от G63 AMG мощностью 570 лошадиных сил, позволяющий машине разгоняться с места до 100 километров в час чуть более чем за 4 секунды. 

Ходят слухи, что шейх Объединенных Арабских Эмиратов приобрел этот уникальный внедорожник за 2 миллиона евро (почти 184 миллиона рублей).

Утверждается, что машина, ставшая самым дорогим G-Class в истории, уже доставлена своему владельцу на Ближний Восток, но пока ни разу не попалась в объективы камер на общественных дорогах.

Фото:Carlex Design

