Самый дорогой в мире Mercedes G-Class собран в Польше по заказу шейха ОАЭ

В мире существует немало очень дорогих спецверсий внедорожника Mercedes-Benz G-Class, но, пожалуй, один из них, созданный специально для шейха ОАЭ, способен побить все рекорды цены стоимости и роскоши.

Его автором является польская компания Carlex Design. Европейские тюнеры полностью переработали проект немецкого «Гелика», назвав его G-Falcon. Машина была разработана по индивидуальному заказу и кардинальным образом отличается от классического G-Class G63 AMG как внешне, так и внутри.

Внедорожник Carlex G-Falcon

Главной «фишкой» машины стал не переделанный обвес, а специальная краска с алмазной пылью (более 1 кг), а также крыша с ручной гравировкой и сделанными вручную металлическими элементами декора. Утверждается, что на создание этого автомобиля было потрачено более четырех лет.

Интерьер внедорожника Carlex G-Falcon

Для покупателя уникального внедорожника предусмотрели особые анатомические сиденья, обитые натуральной кожей, а также отдельные детали салона, выполненные из серебра.

Несмотря на глобальные визуальные и внутренние перемены вмешиваться в техническую сторону внедорожника специалисты «Carlex Design» не решились.

Под капотом внедорожника был сохранен 4-литровый двухтурбинный двигатель V8 от G63 AMG мощностью 570 лошадиных сил, позволяющий машине разгоняться с места до 100 километров в час чуть более чем за 4 секунды.

Ходят слухи, что шейх Объединенных Арабских Эмиратов приобрел этот уникальный внедорожник за 2 миллиона евро (почти 184 миллиона рублей).

Утверждается, что машина, ставшая самым дорогим G-Class в истории, уже доставлена своему владельцу на Ближний Восток, но пока ни разу не попалась в объективы камер на общественных дорогах.