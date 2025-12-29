Новый BMW X5 (G65) начинает раскрываться в подробностях

ДомойАвтоновости сегодняНовый BMW X5 (G65) начинает раскрываться в подробностях

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Баварский автопроизводитель BMW продолжает работы над новым поколением своего кроссовера-хита X5. Машина с индексом G65 готовится к выходу на конвейер.

Выпуск «паркетника», если верить слухам, хотят наладить уже в августе 2026 года (на предприятии в Спартанбурге, США). Накануне об этой перспективной модели стали известны свежие подробности.

Несмотря на старт сборки нового «Икс Пятого» летом следующего года, до дилеров машина, скорее всего, доберется примерно через 6 месяцев. 

555791640 1327172795734058 2996259889572847455 n 1
BMW X5 нового поколения G65 (неофициальный рендер)

Кроссовер может примерить иную внешность, которая будет опираться на современную концепцию Neue Klasse с более агрессивной передней частью кузова, обладающей узкими фарами и культовой решеткой радиатора в форме «ноздрей».

Традиционные дверные ручки будут заменены на небольшие «крылышки», расположенные на дверных стойках, а задние фонари получат совершенно новую графику и форму.

555876899 1327172785734059 7911968409854017588 n 1
BMW X5 нового поколения G65 (неофициальный рендер)

В салоне реформенного X5 (G65) должна дебютировать панорамная система с изогнутым дисплеем. Можно будет рассчитывать на огромный экран, диагональ которого составит 17,9 дюймов.

Продавать следующее поколение «Икс пятого» хотят как с двигателем внутреннего сгорания, так и с подключаемой гибридной системой и даже в виде чистого электромобиля (iX5).

В случае с первым речь будет идти о 3-литровом 6-цилиндровом турбомоторе и 4,4-литровом V8 с двойным турбонаддувом. В подключаемой гибридной модификации PHEV запас хода кроссовера только на электротяге превысит 100 километров. 

Полностью электрический iX5 будет оснащен 800-вольтовой архитектурой, позволяющей заряжать батарею от 0% до запаса хода в 300 километров всего за 10 минут.

Фото:BMW Blog

