ДомойАвтоновости сегодняФото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными в Японии

Фото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными в Японии

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
тойота ае86 хачироку с кошками

Toyota AE86, известная также как «Хачироку» (с японского «восемьдесят шесть), является одним из самых легендарных автомобилей в линейке этой компании. Недавно в интернет были выложены фото этой машины, но в необычном окружении. 

Знаменитая модель «Тойота», судя по снимкам, превратилась в 5-звездочный отель для спящих кошек. Сюрреалистичные кадры оказались настолько интересны пользователям, что стали вирусными. Впрочем, далеко не все поверили в подлинность этих фотографий. И на то есть причина.

Cats on Toyota AE86 1
Toyota AE86, облепленный кошками

На снимках, опубликованных пользователем Сети с ником «ae86_26», снаружи Toyota AE86 и внутри находится множество кошек, некоторые из которых спят, а другие бродят неподалеку. Картина настолько необычная, что звучит так, будто ее придумал алгоритм для накрутки лайков. 

Однако некоторые комментаторы к снимкам не уверены, что фотографии сгенерированы искусственным интеллектом.

Toyota AE86 sleeping cats
Toyota AE86, облепленный кошками

Дело в том, что в Японии существует несколько мест, которые получили прозвище «Кошачьи острова» (Аосима и Тасиродзима).

Они известны тем, что популяция кошек там значительно превосходит численность людей. Это обстоятельство объясняется историческими рыболовецкими общинами, которые поощряли использование этих домашних животных для контроля численности грызунов.

В тех местах увидеть большие группы кошек, свободно разгуливающих по улицам, что-то совсем обыденное, поэтому автор фотографий вполне мог получить такие снимки, просто приехав в эти городки.

cat island
Кошки, живущие в японском городе Аосима

Есть также практические причины, по которым кошек привлек этот автомобиль. Недавно заглушенные машины сохраняют тепло, особенно в области капота и моторного отсека, что делает их идеальной приманкой для теплолюбивых хвостатых. 

А низкий профиль и плоские поверхности AE86 облегчают подъем на их кузов и делают его поверхности удобным местом для отдыха. 

Как бы то ни было, фотограф справился с задачей, собрав на своих снимках больше 100 тысяч лайков.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:@ae86_26

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого...

Популярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в...

Toyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Владельцы Toyota RAV4 нашли применение «кнопки бедности» в...

Машины 4 японских автопроизводителей имеют самые высокие шансы...

Новый Mitsubishi Pajero могут запустить в конце 2026...

Известный минивэн Toyota превратили в романтическую комнату для...

Toyota оказались автомобилями, в которых можно успешно хранить...

Xtura Class C: роскошный автодом на базе Mercedes,...

Новый компактный минивэн Nissan на базе Renault станет...

Новое поколение Nissan Altima показалось на реалистичных изображениях

Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Prado ждет...

Раскрыты самые безотказные немецкие кроссоверы: BMW обскакал Audi,...

Популярный корейский компакт-кроссовер не узнают в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+