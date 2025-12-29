Фото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными в Японии

Toyota AE86, известная также как «Хачироку» (с японского «восемьдесят шесть), является одним из самых легендарных автомобилей в линейке этой компании. Недавно в интернет были выложены фото этой машины, но в необычном окружении.

Знаменитая модель «Тойота», судя по снимкам, превратилась в 5-звездочный отель для спящих кошек. Сюрреалистичные кадры оказались настолько интересны пользователям, что стали вирусными. Впрочем, далеко не все поверили в подлинность этих фотографий. И на то есть причина.

Toyota AE86, облепленный кошками

На снимках, опубликованных пользователем Сети с ником «ae86_26», снаружи Toyota AE86 и внутри находится множество кошек, некоторые из которых спят, а другие бродят неподалеку. Картина настолько необычная, что звучит так, будто ее придумал алгоритм для накрутки лайков.

Однако некоторые комментаторы к снимкам не уверены, что фотографии сгенерированы искусственным интеллектом.

Дело в том, что в Японии существует несколько мест, которые получили прозвище «Кошачьи острова» (Аосима и Тасиродзима).

Они известны тем, что популяция кошек там значительно превосходит численность людей. Это обстоятельство объясняется историческими рыболовецкими общинами, которые поощряли использование этих домашних животных для контроля численности грызунов.

В тех местах увидеть большие группы кошек, свободно разгуливающих по улицам, что-то совсем обыденное, поэтому автор фотографий вполне мог получить такие снимки, просто приехав в эти городки.

Кошки, живущие в японском городе Аосима

Есть также практические причины, по которым кошек привлек этот автомобиль. Недавно заглушенные машины сохраняют тепло, особенно в области капота и моторного отсека, что делает их идеальной приманкой для теплолюбивых хвостатых.

А низкий профиль и плоские поверхности AE86 облегчают подъем на их кузов и делают его поверхности удобным местом для отдыха.

Как бы то ни было, фотограф справился с задачей, собрав на своих снимках больше 100 тысяч лайков.