ДомойАвтоновости сегодняToyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Toyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
fortuner 3 поколения

Toyota готовится провести долгожданную модернизацию одного из своих бюджетных внедорожников, адресованных по большей части странам Юго-Восточной Азии. Такие машины носят имя Fortuner, что в переводе с английского означает что-то вроде слова «Везунчик».

Текущая версия этого «рамника» предлагается на протяжении десяти лет и, по слухам, в 2026-м году машина наконец-то переберется в третью по счету генерацию, изменившись снаружи и внутри.

Собственным мнением на тему того, чего ждать от экстерьерных перемен в Fortuner, недавно поделился дизайнер «Theottle». Как и его коллеги по цеху, независимый художник ставит на то, что «Везунчик» получит внешность, срисованную с его родственника по платформе Hilux нового поколения.

Снимок экрана 2025 12 29 в 13.20.39
Toyota Fortuner 3 поколения (рендер)

Как видно на получившихся рендерах, внедорожник обещает примерить другие фары, лицевую панель с новой решеткой радиатора и бампером, а также пережить точечную модернизацию профиля.

Сзади автомобилю может достаться крупный блок фонарей, новая крышка багажника и иной по конструкции бампер.

Снимок экрана 2025 12 29 в 13.20.56
Toyota Fortuner 3 поколения (рендер)

Ожидается, что «третий» Fortuner будет построен на обновленной версии платформы IMV, которая роднит его с Toyota Hilux. У своего брата по «тележке» машина может позаимствовать и его интерьер, который в свежей генерации оказался практически идентичным модели Land Cruiser Prado (J250).

20251110 04 05.jpg
Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Что касается техники, то здесь пока ничего неизвестно. Свежий «Хайлакс» был представлен в виде 100-процентного электромобиля, но продавать его собираются в том числе со старыми 2,7-литровым бензиновым мотором и 2,8-литровым турбодизелем, предложенными как в классическом виде, так и в составе гибридной системы.

Премьера третьего поколения Toyota Fortuner должна состояться до конца 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Рестайлинговый Lexus RX может сильно удивить поклонников этого...

Фото легендарной Toyota AE86, оккупированной кошками, стали вирусными...

Популярный компакт-кроссовер Honda сменит поколение и платформу в...

Владельцы Toyota RAV4 нашли применение «кнопки бедности» в...

Машины 4 японских автопроизводителей имеют самые высокие шансы...

Новый Mitsubishi Pajero могут запустить в конце 2026...

Известный минивэн Toyota превратили в романтическую комнату для...

Toyota оказались автомобилями, в которых можно успешно хранить...

Xtura Class C: роскошный автодом на базе Mercedes,...

Новый компактный минивэн Nissan на базе Renault станет...

Новое поколение Nissan Altima показалось на реалистичных изображениях

Новый рамный внедорожник Kia против Toyota Prado ждет...

Раскрыты самые безотказные немецкие кроссоверы: BMW обскакал Audi,...

Популярный корейский компакт-кроссовер не узнают в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+