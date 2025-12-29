Toyota вот-вот сменит поколение «внедорожника-везунчика»: изображения

Toyota готовится провести долгожданную модернизацию одного из своих бюджетных внедорожников, адресованных по большей части странам Юго-Восточной Азии. Такие машины носят имя Fortuner, что в переводе с английского означает что-то вроде слова «Везунчик».

Текущая версия этого «рамника» предлагается на протяжении десяти лет и, по слухам, в 2026-м году машина наконец-то переберется в третью по счету генерацию, изменившись снаружи и внутри.

Собственным мнением на тему того, чего ждать от экстерьерных перемен в Fortuner, недавно поделился дизайнер «Theottle». Как и его коллеги по цеху, независимый художник ставит на то, что «Везунчик» получит внешность, срисованную с его родственника по платформе Hilux нового поколения.

Toyota Fortuner 3 поколения (рендер)

Как видно на получившихся рендерах, внедорожник обещает примерить другие фары, лицевую панель с новой решеткой радиатора и бампером, а также пережить точечную модернизацию профиля.

Сзади автомобилю может достаться крупный блок фонарей, новая крышка багажника и иной по конструкции бампер.

Toyota Fortuner 3 поколения (рендер)

Ожидается, что «третий» Fortuner будет построен на обновленной версии платформы IMV, которая роднит его с Toyota Hilux. У своего брата по «тележке» машина может позаимствовать и его интерьер, который в свежей генерации оказался практически идентичным модели Land Cruiser Prado (J250).

Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Что касается техники, то здесь пока ничего неизвестно. Свежий «Хайлакс» был представлен в виде 100-процентного электромобиля, но продавать его собираются в том числе со старыми 2,7-литровым бензиновым мотором и 2,8-литровым турбодизелем, предложенными как в классическом виде, так и в составе гибридной системы.

Премьера третьего поколения Toyota Fortuner должна состояться до конца 2026 года.