Машины 4 японских автопроизводителей имеют самые высокие шансы проехать 400 тысяч км и не сломаться

Любой, кто покупает автомобиль, надеется на то, что он не будет часто ломаться. Большинство современных машин сейчас сделаны таким образом, чтобы достигнуть отметки в 150 тысяч км или чуть выше, а затем начинать создавать проблемы своему владельцу.

Но ряд японских компаний по-прежнему делают выносливые машины. Причем отдельные из таких брендов могут похвастаться чудесами долговечности, поскольку их автомобили способны достигать без капремонтов пробегов под 400 тысяч км. По данным «iSeeCars», таких автопроизводителей сразу 4.

Toyota

Бренд, ставший синонимом надежности. Одним из лучших примеров того, что машины «Тойоты» практически неуязвимы, является пикап Tundra американца Виктора Шеппарда, преодолевший 1 миллион 600 тысяч км пробега.

Что касается современных «Тойот», то в случае с ними шансы на то, что они проедут 400 тысяч км, составляют 17,8%. Это в 3,7-раза выше, чем в среднем по отрасли.

Lexus

Премиальный суббренд Toyota, который опирается на техническую часть головной компании, а значит предсказуемо такой же надежный. Наиболее известным «Лексусом» с невероятно высоким пробегом является модель LS 400 Мэтта Фараха, преодолевшая свыше 1 миллиона километров без какого-либо вмешательства в стоковый двигатель 1UZ.

С современными Lexus все уже не так очевидно, но все равно в 4 раза лучше, чем в среднем по сегменту премиальных машин. Шансы, что они проедут 400 тысяч км и при этом не сломаются равны 12,8%.

Honda

Давний конкурент Toyota борется с ней не только с точки зрения продаж, но и в дисциплине «выносливость». Подсчитано, что вероятность преодоления отметки в 400 тысяч км «Хондами» сейчас составляет примерно 10,8%, что в 2,3-раза выше, чем среди автомобилей других марок.

Acura

Премиальный суббренд Honda, реализованный по аналогии с Toyota и Lexus, практически так же надежен, что и его головная марка, но с поправкой на премиальность. Аналитики утверждают, что шансы на то, что автомобили Acura преодолеют пробег в 400 тысяч км без критических поломок составляют примерно 7,2%. Это примерно в 1,5-раза лучше, чем в среднем по отрасли.