Новый Mitsubishi Pajero могут запустить в конце 2026 года

Первые слухи о том, что Mitsubishi работает над новым Pajero, появились несколько лет назад. Считалось, что премьера этого внедорожника может состояться ближе к 2028 году, но если верить свежим спекуляциям из Японии, процесс запуска машины имеет шансы пойти по более быстрому сценарию.

Сроки премьеры

Журнал «Best Car» в своем свежем номере утверждает, что сроки дебюта машины в Японии уже определены. Автомобиль представят в декабре 2026 года.

Новый Mitsubishi Pajero (неофициальный рендер)

Выпуском внедорожника уже точно будет заниматься завод Toyota в Таиланде, откуда организуют экспорт нового «Паджеро» по всему миру.

Никаких подтвержденных подробностей об этом проекте пока нет, но ранние слухи говорили о том, что возрожденный Pajero может оказаться тем же самым автомобилем, что и преемник Pajero Sport.

В зависимости от рынка сбыта Mitsubishi собирается использовать разные названия, но в любом случае это будет один и тот же автомобиль.

Тестовый прототип нового Mitsubishi Pajero

Дизайн и техника

Год назад журналисты из Японии писали, что новый «Паджеро» будет построен на платформе кроссовера, но уже тогда эта концепция казалась сомнительной для машины с таким знаменитым именем.

Наиболее логичным видится создание внедорожника, построенного на рамной архитектуре пикапа L200/Triton.

От автомобиля ждут угловатой внешности и брутального внутреннего оформления, а также наличия под его капотом 2,4-литрового дизельного мотора с двойным турбонаддувом.

У машины будет система полного привода Super Select. Причем, скорее всего, это та же самая система 4WD, что используется в актуальной модели L200/Triton.