Toyota оказались автомобилями, в которых можно успешно хранить деньги

Амортизация автомобиля играет важную роль для многих автовладельцев, особенно для молодежи, которая в ближайшем будущем планирует заменить свою нынешнюю машину на новую. Если старое авто имеет хорошую остаточную стоимость, это значительно сокращает цену покупки нового.

Зарубежные аналитики провели исследование и выявили машины, которые практически не теряют в цене даже спустя три года эксплуатации. Анализ охватил автомобили 2022-2025 годов выпуска.

Оказалось, что наилучшим образом сохраняют деньги своего владельца модели Toyota. В ТОП-10 по этому показателю «Тойоты» заняли сразу шесть мест, причем оккупировали сразу три первых строчки.

Лучшей по сохранению стоимости после 3 лет владения стала Toyota Corolla Cross 2022 (амортизация составляет всего 2,63%).

Второе место досталось Toyota 4Runner 2022 (- 4,85%), а третье Toyota C-HR 2022 (- 4,89%) соответственно.

Subaru Crosstrek 2022, занявший четвертую строчку, за три года эксплуатации теряет 4,9% от первоначальной цены, а Toyota Tacoma 2022, ставшая пятой, порядка 5,34% стоимости.

Следом за ними в ТОП-10 по увеличению показателя амортизации расположились: Ford Mustang 2022 (- 5,41%), Nissan Versa 2022 (- 5,74%), Toyota Sienna 2022 (- 5,8%), Honda Civic 2022 (- 5,84%), а также Toyota RAV4 2022, обесценивающаяся за первые три года владения примерно на 7,9%.