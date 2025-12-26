ДомойАвтоновости сегодняВ Японии показали, как может выглядеть рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado

В Японии показали, как может выглядеть рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1690203759 1024x512 1

В августе 2023 года Toyota провела презентацию долгожданного, нового поколения внедорожника Land Cruiser Prado. Машина получила индекс J250 и перебралась на новую современную рамную архитектуру TNGA-F, сильно изменившись как внешне, так и технически.

Как правило, Toyota редко прибегает к классической схеме модернизации для своих культовых моделей, практикуемой другими автопроизводителями – рестайлинг спустя 3 года с момента запуска автомобиля нового поколения. Но не исключено, что такой подход все же будет использован в проекте актуального «Прадо».

По крайней мере на это указывает японский журнал «Goo-Net», опубликовавший первый рендер обновленного Toyota Land Cruiser J250/Prado.

33 1 1
Рестайлинговый Toyota Land Cruiser Prado (J250) – неофициальный рендер

Если хорошо рассмотреть получившееся изображение, можно легко определить главную отличительную черту потенциального рестайлингового внедорожника от актуального – перелицованную переднюю часть. 

У машины на рендере другая решетка радиатора и фары, а также иной бампер. Кроме того, виртуальный автомобиль получил слегка перелицованные боковины кузова. 

Если «Тойота» действительно решит обновить Prado так быстро внешне, то технически машина в любом случае останется практически неизменной.

Сейчас этот внедорожник в зависимости от рынка сбыта комплектуется как бензиновыми и дизельными моторами, так и мощной гибридной силовой установкой. В каждом случае для машины положена автоматическая коробка передач и система постоянного полного привода.

Фото:Goo-net

