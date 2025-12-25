ДомойАвтоновости сегодняРаскрыт самый надежный седан Lexus: его советуют к покупке в 2026 году

Раскрыт самый надежный седан Lexus: его советуют к покупке в 2026 году

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 347574271942061 1

Седаны по-прежнему пользуются определенным спросом среди покупателей. Несмотря на падение продаж их покупают за комфортабельную езду на короткие и дальние расстояния и отличную устойчивость на дороге.

Есть такие машины и в линейке компании Lexus, исторически славящейся качественными 4-дверками. Но какая из них является самой надежной? Ответ на этот вопрос дало исследование журнала «J.D.Power».

Утверждается, что наиболее крепким седаном «Лексус» по состоянию на 2026 год является модель IS. За надежность эта модель получила оценку в 88 баллов из 100 возможных, что оказалось самым высоким показателем среди машин Lexus в легковом 4-дверном кузове. 

Копия 347574272085950 1
Обновленный Lexus IS

Секрет выносливости IS связывают с тем, что сейчас это фактически один и тот же автомобиль, что и десять лет назад с точки зрения «техники». И это является его главным преимуществом. 

В сентябре 2025 года машина прошла через рестайлинг, но ее суть не изменилась. Это все тот же автомобиль третьего поколения, что и в 2013-м году. 

Благодаря проверенной механике, которая практически не поменялась под капотом, несмотря на полную модернизацию экстерьера и интерьера, машина должна оказаться предельно надежной. 

347574272113584
Интерьер обновленного Lexus IS

Наиболее крепкой связкой двигателя и трансмиссии для этой модели называют проверенный временем 3,5-литровый мотор 2GR-FKS и автоматическую коробку передач.

Продажи нового Lexus IS должны стартовать в начале 2026 года. И к нему советуют присмотреться тем, кто ищет качественный и беспроблемный седан на долгие годы эксплуатации.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus

Читайте также:

Последние новости:

В самый большой автомобиль в мире помещается двухэтажная...

Один седан Audi должен был положить на лопатки...

Новое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

В Германии продают «русский Jeep»

Бюджетный минивэн (кемпер) Dacia Sandman, который все так...

Самый дорогой седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает...

Безупречный кроссовер для дам начали продавать в России...

5-дверный Suzuki Jimny превратят в Японии в «Охотника...

Honda разбила надежду поклонников Prelude

Представлен крутой автодом-прицеп для суровых зим с печным...

Знаменитая японская дорога пролегает между двумя 20-метровыми снежными...

Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения...

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки...

Раскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+