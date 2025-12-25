Раскрыт самый надежный седан Lexus: его советуют к покупке в 2026 году

Седаны по-прежнему пользуются определенным спросом среди покупателей. Несмотря на падение продаж их покупают за комфортабельную езду на короткие и дальние расстояния и отличную устойчивость на дороге.

Есть такие машины и в линейке компании Lexus, исторически славящейся качественными 4-дверками. Но какая из них является самой надежной? Ответ на этот вопрос дало исследование журнала «J.D.Power».

Утверждается, что наиболее крепким седаном «Лексус» по состоянию на 2026 год является модель IS. За надежность эта модель получила оценку в 88 баллов из 100 возможных, что оказалось самым высоким показателем среди машин Lexus в легковом 4-дверном кузове.

Обновленный Lexus IS

Секрет выносливости IS связывают с тем, что сейчас это фактически один и тот же автомобиль, что и десять лет назад с точки зрения «техники». И это является его главным преимуществом.

В сентябре 2025 года машина прошла через рестайлинг, но ее суть не изменилась. Это все тот же автомобиль третьего поколения, что и в 2013-м году.

Благодаря проверенной механике, которая практически не поменялась под капотом, несмотря на полную модернизацию экстерьера и интерьера, машина должна оказаться предельно надежной.

Интерьер обновленного Lexus IS

Наиболее крепкой связкой двигателя и трансмиссии для этой модели называют проверенный временем 3,5-литровый мотор 2GR-FKS и автоматическую коробку передач.

Продажи нового Lexus IS должны стартовать в начале 2026 года. И к нему советуют присмотреться тем, кто ищет качественный и беспроблемный седан на долгие годы эксплуатации.