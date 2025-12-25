В самый большой автомобиль в мире помещается двухэтажная квартира 

Самым большим в мире автомобилем является Hummer H1 X3. Машина настолько огромна, что ее высота составляет 6,4-метра, а внутри, чтобы пользоваться таким внушительным пространством, необходима лестница.

Блогеры с канала «Vehicle Virgins» посетили Музей истории внедорожной езды в Шардже, расположенной в 30 километрах к северу от Дубая, и были поражены размерами этой машины, подтвердив, что внутри нее действительно реализована просторная 2-этажная квартира.

Напомним, самым большим автомобилем в мире владеет шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян. И хотя внедорожник сейчас выставлен в музее в ОАЭ, шейх успел поездить на нем по дорогам общего пользования.

Hummer H1 X3 на фоне Hummer H1

Hummer H1 X3 в три раза крупнее обычного Hummer и в 27 раз объемнее. Длина машины равна 14-метрам, а ширина 6-метрам.

Верхняя палуба Hummer H1 X3

Для создания такого гиганта его разработчикам пришлось использовать раму стального амфибийного грузового автомобиля LARC-LX, который служил в армии США.

Верхний этаж машины напоминает скорее роскошную виллу, нежели салон традиционного автомобиля, состоя из отдельной гостевой зоны. На нижнем уровне располагаются туалет, кухня и раковина.

Чтобы приводить в движение эту громадину используется сразу четыре дизельных двигателя, развивающих около 1000 лошадиных сил. Несмотря на это максимальная скорость, которую способен демонстрировать внедорожник, составляет всего 30 километров в час.

Нижняя Hummer H1 X3

Машина настолько уникальная и дорогая, то только одно колесо для нее стоит 25 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).