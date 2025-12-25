ДомойАвтоновости сегодняВ самый большой автомобиль в мире помещается двухэтажная квартира 

В самый большой автомобиль в мире помещается двухэтажная квартира 

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
6634753

Самым большим в мире автомобилем является Hummer H1 X3. Машина настолько огромна, что ее высота составляет 6,4-метра, а внутри, чтобы пользоваться таким внушительным пространством, необходима лестница.

Блогеры с канала «Vehicle Virgins» посетили Музей истории внедорожной езды в Шардже, расположенной в 30 километрах к северу от Дубая, и были поражены размерами этой машины, подтвердив, что внутри нее действительно реализована просторная 2-этажная квартира.

Напомним, самым большим автомобилем в мире владеет шейх Хамад бин Хамдан Аль Нахайян. И хотя внедорожник сейчас выставлен в музее в ОАЭ, шейх успел поездить на нем по дорогам общего пользования. 

6634673
Hummer H1 X3 на фоне Hummer H1

Hummer H1 X3 в три раза крупнее обычного Hummer и в 27 раз объемнее. Длина машины равна 14-метрам, а ширина 6-метрам. 

Верхняя палуба Hummer H1 X3

Для создания такого гиганта его разработчикам пришлось использовать раму стального амфибийного грузового автомобиля LARC-LX, который служил в армии США.

Верхний этаж машины напоминает скорее роскошную виллу, нежели салон традиционного автомобиля, состоя из отдельной гостевой зоны. На нижнем уровне располагаются туалет, кухня и раковина. 

the hummer h1 5

Чтобы приводить в движение эту громадину используется сразу четыре дизельных двигателя, развивающих около 1000 лошадиных сил. Несмотря на это максимальная скорость, которую способен демонстрировать внедорожник, составляет всего 30 километров в час.

worlds biggest moving hummer the hummer h1 x3 goes for a short but exciting drive 5 1
Нижняя Hummer H1 X3

Машина настолько уникальная и дорогая, то только одно колесо для нее стоит 25 тысяч долларов (почти 2 миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Sharjah Off Road History Museum, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Раскрыт самый надежный седан Lexus: его советуют к...

Один седан Audi должен был положить на лопатки...

Новое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

В Германии продают «русский Jeep»

Бюджетный минивэн (кемпер) Dacia Sandman, который все так...

Самый дорогой седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает...

Безупречный кроссовер для дам начали продавать в России...

5-дверный Suzuki Jimny превратят в Японии в «Охотника...

Honda разбила надежду поклонников Prelude

Представлен крутой автодом-прицеп для суровых зим с печным...

Знаменитая японская дорога пролегает между двумя 20-метровыми снежными...

Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения...

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки...

Раскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+