Новое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

Бюджетный суббренд компании Toyota – марка Daihatsu – включает в свой арсенал моделей компакт-кар Taft с 2020 года. С момента выпуска актуальной версии этого компакта прошло уже пять лет, что подразумевает его скорую смену поколения.

На днях популярный японский независимый дизайнер «Toki Design» представил собственное видение модели Taft новой генерации, а местные инсайдеры раскрыли об этом проекте известные подробности.

Конкурент Suzuki Hustler от Daihatsu должен сохранить брутальный и грубый стиль с угловатыми линиями кузова. В экстерьере модели будут использоваться детали концепт-кара K-Vision образца 2025 года и прошлогоднего прототипа «me:MO».

Рендеринг нового поколения Daihatsu Taft

Фары машины получат новую «начинку», образующую форму квадратов, решетка радиатора будет пересмотрена, выкрашена в цвет кузова и обзаведется новым шильдиком с названием модели.

Дверные ручки получат вертикальную форму, на дверях появится пластиковая защита от повреждений, а стеклянная крыша Sky Feel Top увеличится в размерах и, возможно, обзаведется функцией затемнения.

О технических изменениях в новом Daihatsu Taft пока ничего неизвестно. Раскрыть эти сведения могут ближе к премьере машины, намеченной на 2026-2027 год.