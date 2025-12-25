ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

Новое поколение бюджетного компакта Toyota показалось неофициально

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2c7cdf252bff2cf279ce95eba6ff92c3 1

Бюджетный суббренд компании Toyota – марка Daihatsu – включает в свой арсенал моделей компакт-кар Taft с 2020 года. С момента выпуска актуальной версии этого компакта прошло уже пять лет, что подразумевает его скорую смену поколения.

На днях популярный японский независимый дизайнер «Toki Design» представил собственное видение модели Taft новой генерации, а местные инсайдеры раскрыли об этом проекте известные подробности.

Конкурент Suzuki Hustler от Daihatsu должен сохранить брутальный и грубый стиль с угловатыми линиями кузова. В экстерьере модели будут использоваться детали концепт-кара K-Vision образца 2025 года и прошлогоднего прототипа «me:MO».

Снимок экрана 2025 12 25 в 11.08.42
Рендеринг нового поколения Daihatsu Taft

Фары машины получат новую «начинку», образующую форму квадратов, решетка радиатора будет пересмотрена, выкрашена в цвет кузова и обзаведется новым шильдиком с названием модели.

Дверные ручки получат вертикальную форму, на дверях появится пластиковая защита от повреждений, а стеклянная крыша Sky Feel Top увеличится в размерах и, возможно, обзаведется функцией затемнения. 

О технических изменениях в новом Daihatsu Taft пока ничего неизвестно. Раскрыть эти сведения могут ближе к премьере машины, намеченной на 2026-2027 год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toki Design

Читайте также:

Последние новости:

Один седан Audi должен был положить на лопатки...

В Германии продают «русский Jeep»

Бюджетный минивэн (кемпер) Dacia Sandman, который все так...

Самый дорогой седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает...

Безупречный кроссовер для дам начали продавать в России...

5-дверный Suzuki Jimny превратят в Японии в «Охотника...

Honda разбила надежду поклонников Prelude

Представлен крутой автодом-прицеп для суровых зим с печным...

Знаменитая японская дорога пролегает между двумя 20-метровыми снежными...

Футуристичный минивэн Toyota Kayoibako станет предвестником нового поколения...

Бывший SsangYong выпустит конкурента Kia Tasman: рассекречены сроки...

Раскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

Самый маленький кроссовер Mazda будет стоить дешевле Lada...

У Suzuki Jimny появилась экстремальная версия «под Land...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+