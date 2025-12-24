Самый дорогой седан Hyundai вот-вот обновится и посоперничает за покупателей с Genesis

Бизнес-седан Grandeur входит в линейку компании Hyundai на протяжении долгого времени даже несмотря на то, что у автопроизводителя уже есть собственный люксовый суббренд Genesis.

Седан сменил поколение в 2022 году а сейчас вплотную подошел к тому, чтобы пережить плановое обновление.

Студия-дизайна «NYMammoth» недавно опубликовала первые рендерные изображения рестайлингового Hyundai Grandeur, показав как машина будет выглядеть без камуфляжа.

Обновленный Hyundai Grandeur (спекулятивные рендеры)

Судя по получившимся картинкам, концепция дизайна 4-дверки сохранится, но отдельные аспекты переживут полную переработку. К примеру, задние указатели поворота перенесут выше, интегрировав в задние фонари.

Боковой профиль поменяется за счет других колес и «поворотников» на «крыльях», а передняя часть благодаря новому оформлению в стиле свежей версии «электрички» Ioniq 6.

Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Машине достанется новая светотехника с переделанными блоками дневных ходовых огней и фарами с лампами Micro Lens Array (MLA).

Концепция интерьера Hyundai Pleos Connect

Интерьер седана перелицуют до неузнаваемости. В его оснащение войдет новейшая информационно-развлекательная система Pleos Connect, представленная ранее в этом году, с большим центральным планшетом. Изменения внесут также в дизайн дверных панелей и центральной консоли.

Силовые агрегаты нового Grandeur должны остаться прежними. Сейчас под капотом машины можно выбрать: 2,5-литровый бензиновый мотор, 3,5-литровый бензиновый двигатель, а также 1,6-литровый турбогибрид и ДВС, работающий на сжиженном газе.

Премьера обновленной версии Hyundai Grandeur должна состояться в первой половине 2026 года.