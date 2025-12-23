Раскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

ДомойАвтоновости сегодняРаскрыты важные детали масштабной модернизации Mitsubishi Delica

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Актуальный минивэн Mitsubishi Delica D:5 продается на протяжении уже 18 лет. Долгожданная смена генерации обещает для этой модели кардинальные изменения. Недавно часть из них были раскрыты президентом «Митсубиши» Такао Като. 

По словам топ-менеджера японского автопроизводителя, давшего интервью местным СМИ, если спросить у преданных поклонников «Делики», чего они хотят от ее нового поколения, то они ответят: «Пусть машина останется прежней».

По всей видимости в определенных моментах эта модель действительно сохранит актуальное позиционирование и характеристики, но должна оказаться заметно лучше предшественницы в других аспектах. 

Скриншот с видеоролика китайского подразделения Mitsubishi, на котором может быть показана новая Delica

В коротком видеоролике, опубликованной китайским офисом Mitsubishi на днях, случайно промелькнул некий минивэн, который, по слухам, является проектом новой Delica D:6.

Ожидается, что такой автомобиль будет опираться в дизайне на концепцию D:X и получит уникальную компоновку фар и задних фонарей.

Mitsubishi D:X Concept

Габариты кузова должны составить 4800x1815x1875 мм при колесной базе в 2850 мм соответственно. Конкурировать на рынке машина будет с Nissan Elgrand и Toyota Alphard.

В салоне реформенная «Делика» должна обзавестись полностью цифровой комбинацией приборов, 12,3-дюймовым центральным экраном мультимедийной системы и сиденьями с различными вариантами компоновки.

Интерьер Mitsubishi D:X Concept

Минивэн может перейти на модернизированную систему полного привода S-AWC с четырьмя режимами движения, а также обзавестись подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV) на базе 2,4-литрового ДВС.

В стартовых версиях для «Делики» могут предусмотреть дизельный двигатель, с которым машина будет стоить заметно дешевле гибрида. 

Справить премьеру минивэн, по слухам, должен в 2027 году.

Фото:Mitsubishi

