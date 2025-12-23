Самый маленький кроссовер Mazda будет стоить дешевле Lada Vesta

Mazda продолжает опираться в продажах на сегмент кроссоверов, который в случае с ней планомерно разрастается дорогими моделями. Но не обойдет стороной компания из Хиросимы и категорию бюджетных SUV. Вскоре в ней должен появиться субкомпактный «паркетник», который, по слухам, назовут CX-20.

Японская пресса утверждает, что стоимость базовой версии этой модели с ее выходом в продажу должна составить всего 2 миллиона 500 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 1,3-миллионов рублей, что ниже, чем цена большинства комплектаций отечественного седана Lada Vesta.

В качестве конкурентов CX-20 инсайдеры видят модели Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce, которые будут немного крупнее «Мазды» и дороже.

Mazda CX-20 (неофициальный рендер)

В основу новинки автопроизводителя из Хиросимы должна лечь платформа, разработанная специально для гибридных систем.

Приводить в движение машину, скорее всего, предстоит 1,5-литровому ДВС, который будет работать в составе мягко-гибридной силовой установки, а также 880-кубовому ротору, служащему генератором для гибрида. Максимальная мощность такой системы может достигнуть 180 лошадиных сил, но, скорее всего в случае с бюджетной CX-20 окажется ниже.

От внешности автомобиля ждут цельной передней части кузова с острыми фарами, которые будут сочетаться с фирменной решеткой радиатора и широким динамичным бампером снизу.

Концепция интерьера Mazda Vision X-Compact

Внутри машина будет отсылать к интерьеру концепт-кара Vision X-Compact, отказавшись от традиционной развлекательной системы и сохранив лишь цифровую комбинацию приборов.

Чтобы пользоваться мультимедийными функциями, водитель сможет разместить свой смартфон на встроенном кронштейне.

Премьеру новой Mazda CX-20 ждут до конца 2026 года.