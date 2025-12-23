Самый маленький кроссовер Mazda будет стоить дешевле Lada Vesta

Mazda продолжает опираться в продажах на сегмент кроссоверов, который в случае с ней планомерно разрастается дорогими моделями. Но не обойдет стороной компания из Хиросимы и категорию бюджетных SUV. Вскоре в ней должен появиться субкомпактный «паркетник», который, по слухам, назовут CX-20.
Японская пресса утверждает, что стоимость базовой версии этой модели с ее выходом в продажу должна составить всего 2 миллиона 500 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 1,3-миллионов рублей, что ниже, чем цена большинства комплектаций отечественного седана Lada Vesta.
В качестве конкурентов CX-20 инсайдеры видят модели Toyota Yaris Cross и Mitsubishi Xforce, которые будут немного крупнее «Мазды» и дороже.
В основу новинки автопроизводителя из Хиросимы должна лечь платформа, разработанная специально для гибридных систем.
Приводить в движение машину, скорее всего, предстоит 1,5-литровому ДВС, который будет работать в составе мягко-гибридной силовой установки, а также 880-кубовому ротору, служащему генератором для гибрида. Максимальная мощность такой системы может достигнуть 180 лошадиных сил, но, скорее всего в случае с бюджетной CX-20 окажется ниже.
От внешности автомобиля ждут цельной передней части кузова с острыми фарами, которые будут сочетаться с фирменной решеткой радиатора и широким динамичным бампером снизу.
Внутри машина будет отсылать к интерьеру концепт-кара Vision X-Compact, отказавшись от традиционной развлекательной системы и сохранив лишь цифровую комбинацию приборов.
Чтобы пользоваться мультимедийными функциями, водитель сможет разместить свой смартфон на встроенном кронштейне.
Премьеру новой Mazda CX-20 ждут до конца 2026 года.