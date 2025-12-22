В Германии переделали российскую Lada в микроквартиру на колесах со всеми удобствами 

Спрос на так называемые «кемперы» или мини-дома на колесах продолжает расти во всем мире. Европа здесь не исключение. Рост интереса к таким автомобилям взвинтил на них цены до предела. Но компании, специализирующиеся на автодомах, ищут из этой ситуации разные выходы.

Один из таких примеров – немецкий бренд Alpincamper. Эта компания недавно включила в свой ассортимент автодом на базе бюджетной Lada, который оказался одним из самых доступных предложений на местном рынке кемперов – всего 35 тысяч евро (3,3-миллиона рублей по текущему курсу).

Автодом Alpincamper из Lada Granta

В основе этого автодома лежит российская бюджетная модель Lada Granta, вероятно, в версии компании «ВИС-Авто». На голое шасси машины водружена надстройка с большим количеством окон, представляющая собой компактный жилой модуль для двух человек.

Внутри предусмотрено все для комфортной жизни в дороге, в том числе спальня, кухня со столом, полками под посуду, раковиной, однокомфорочной газовой плитой и холодильником.

Есть даже туалет, интегрированный в душевую кабину, розетки для питания гаджетов, подключенные к солнечной батарее, расположенной на крыше.

Для того, чтобы в жилом модуле было тепло, машине достался вспомогательный обогреватель. Нагревом воды занимается специальный котел.

Механически автомобиль представляет собой ту же Lada, что и в России. Машина оснащена бензиновым атмосферным двигателем на 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.

Продавать такие кемперы немецкий Alpincamper собирается только по предзаказу. Где она собирается брать основу для таких автодомов (сами Lada Granta) – не уточняется.