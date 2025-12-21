ДомойАвтоновости сегодняНа продажу выставлен уникальный Nissan GT-R R35, переделанный во внедорожник

На продажу выставлен уникальный Nissan GT-R R35, переделанный во внедорожник

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
nissan gt r 2010 tout terrain blanc detail avg mk bd 1

Nissan GT-R (R35) известен в массах как спортивный автомобиль, созданный исключительно для того, чтобы ездить быстро и только по хорошему покрытию. Но некоторым его владельцам это может надоедать и они превращают свои машины в нечто совершенно иное. 

На днях один из таких примеров был выставлен на продажу в Нидерландах. Обладатель Nissan GT-R R35 2010 года выпуска, судя по фотографиям и опубликованному объявлению, переделал свое спорткупе в подобие внедорожника, способного конкурировать с Porsche 911 Dakar.

nissan gt r 2010 tout terrain blanc avg mk bd 1
Выставленный на продажу в Нидерландах Nissan GT-R R35 2010

Для того, чтобы превратить «Годзиллу» в короля пустыни его владелец заменил на машине подвеску, а также увеличил дорожный просвет на 12 см.

На крылья для их защиты были установлены черные пластиковые накладки, а 20-дюймовые колеса пришлось обуть во вседорожные покрышки Toyo Proxes ST. 

nissan gt r 2010 tout terrain blanc ard mk bd 1

Но трансформация спорткупе во внедорожник на этом не закончилась. На крыше машины было решено разместить аналог экспедиционного багажника с дополнительной светотехникой, который, как видно на фото, отлично подходит для перевозки запасного колеса. 

nissan gt r 2010 tout terrain blanc tdb mk bd 1

Интерьер остался без изменений, но не механическая часть. Отдачу двигателя V6, если верить объявлению, удалось увеличить с 485 до 600 лошадиных сил. 

На данный момент пробег автомобиля составляет 54 тысячи 237 км.

Сколько стоит такая машина? Ее владелец планирует заработать с ее продажи 92 тысячи 500 евро (8,7-миллиона рублей).

Фото:Prins

