На продажу выставлен уникальный Nissan GT-R R35, переделанный во внедорожник

Nissan GT-R (R35) известен в массах как спортивный автомобиль, созданный исключительно для того, чтобы ездить быстро и только по хорошему покрытию. Но некоторым его владельцам это может надоедать и они превращают свои машины в нечто совершенно иное.

На днях один из таких примеров был выставлен на продажу в Нидерландах. Обладатель Nissan GT-R R35 2010 года выпуска, судя по фотографиям и опубликованному объявлению, переделал свое спорткупе в подобие внедорожника, способного конкурировать с Porsche 911 Dakar.

Выставленный на продажу в Нидерландах Nissan GT-R R35 2010

Для того, чтобы превратить «Годзиллу» в короля пустыни его владелец заменил на машине подвеску, а также увеличил дорожный просвет на 12 см.

На крылья для их защиты были установлены черные пластиковые накладки, а 20-дюймовые колеса пришлось обуть во вседорожные покрышки Toyo Proxes ST.

Но трансформация спорткупе во внедорожник на этом не закончилась. На крыше машины было решено разместить аналог экспедиционного багажника с дополнительной светотехникой, который, как видно на фото, отлично подходит для перевозки запасного колеса.

Интерьер остался без изменений, но не механическая часть. Отдачу двигателя V6, если верить объявлению, удалось увеличить с 485 до 600 лошадиных сил.

На данный момент пробег автомобиля составляет 54 тысячи 237 км.

Сколько стоит такая машина? Ее владелец планирует заработать с ее продажи 92 тысячи 500 евро (8,7-миллиона рублей).