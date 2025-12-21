ДомойАвтоновости сегодняВ Россию завезли полноприводный Mitsubishi, который стоит дешевле Lada

В Россию завезли полноприводный Mitsubishi, который стоит дешевле Lada

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
4372550 1

Автомобили Mitsubishi всегда считались привлекательными для российских покупателей. А когда они еще и оказывались доступными, то спрос на них взлетал до небес. 

Сегодня найти недорогие Mitsubishi на российском рынке практически невозможно, но недавно на популярных классифайдах появился один интересный вариант.

Речь идет о машине, которая на родине марки входит в сегмент кей-каров (автомобили длиной до 3,4-метров). Ее название – Delica Mini. Микровэн прибыл в Россию по схеме альтернативного импорта и предлагается небрендовым дилером во Владивостоке.

4372598 1
Mitsubishi Delica Mini 2025

Компакт-кар, появившийся в продаже в 2022 году, обладает длиной 3395 мм. В РФ привезли обновленную версию этой модели, пережившую рестайлинг в конце этого лета. Машина подверглась незначительным внешним изменениям и улучшилась в оснащении.

4372558 1

Delica Mini 2025 года выпуска предложена покупателям в России в версии с полным приводом и 52-сильным атмосферным бензиновым двигателем (60 Нм), а также вариатором.

На родине у этой модели есть также аналогичный по объему турбомотор на 64 л.с. и 100 Нм. 

4372552 1

В Японии цены на такие минивэны начинаются от 1 миллиона 964 тысяч 600 иен (около 1 миллиона рублей), но в РФ «Делика Мини» стоит немного дороже. Автосалон просит за этот автомобиль 1 миллион 450 тысяч рублей. 

Фото:Mitsubishi

Читайте также:

Последние новости:

Главные мифы о моторном масле, в которые пора...

Кроссоверы Toyota, Nissan и VW лишились 5 звезд...

Новый электрический BMW X3 «взорвал» европейский рынок: машину...

Брата Kia Sportage от Hyundai ждут радикальные перемены...

У нового популярного кроссовера Mitsubishi, за которым недавно...

Новый универсал Subaru будет стильным и мощным гибридом

2 редких Ferrari 308 GTB, найденных в гараже...

Потенциальный соперник Suzuki Jimny от Fiat показался в...

Известный в Японии микровэн Nissan обрел новую динамичную...

Японский компактный минивэн начального уровня получил дизайн под...

Преемник бестселлера BMW X4 начинает обретать форму

Легендарное спорткупе Mazda столкнулось с проблемами во время...

Спортивный автомобиль Nissan, на который фанаты возлагают большие...

В Россию вернули немецкий кроссовер, который почти не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+