В Россию завезли полноприводный Mitsubishi, который стоит дешевле Lada

Автомобили Mitsubishi всегда считались привлекательными для российских покупателей. А когда они еще и оказывались доступными, то спрос на них взлетал до небес.

Сегодня найти недорогие Mitsubishi на российском рынке практически невозможно, но недавно на популярных классифайдах появился один интересный вариант.

Речь идет о машине, которая на родине марки входит в сегмент кей-каров (автомобили длиной до 3,4-метров). Ее название – Delica Mini. Микровэн прибыл в Россию по схеме альтернативного импорта и предлагается небрендовым дилером во Владивостоке.

Mitsubishi Delica Mini 2025

Компакт-кар, появившийся в продаже в 2022 году, обладает длиной 3395 мм. В РФ привезли обновленную версию этой модели, пережившую рестайлинг в конце этого лета. Машина подверглась незначительным внешним изменениям и улучшилась в оснащении.

Delica Mini 2025 года выпуска предложена покупателям в России в версии с полным приводом и 52-сильным атмосферным бензиновым двигателем (60 Нм), а также вариатором.

На родине у этой модели есть также аналогичный по объему турбомотор на 64 л.с. и 100 Нм.

В Японии цены на такие минивэны начинаются от 1 миллиона 964 тысяч 600 иен (около 1 миллиона рублей), но в РФ «Делика Мини» стоит немного дороже. Автосалон просит за этот автомобиль 1 миллион 450 тысяч рублей.