Японский компактный минивэн начального уровня получил дизайн под Alphard

Компактный минивэн Daihatsu Tanto является одним из бестселлеров японского рынка кей-каров. За прошлый год машина была продана тиражом в 93 тысяч 759 единиц, но потеряла 41,2% покупателей.

Возродить интерес к ней было решено выпуском специальной версии, которая по визуальной стороне окажется близка к крупным премиальным родственникам Toyota Alphard и Vellfire.

Daihatsu Tanto Kuromeki

Новое исполнение Daihatsu Tanto получило название Kuromeki. Такие автомобили отличаются от классических «Танто» увеличенной горизонтальной решеткой радиатора, вдохновленной моделями Alphard и Vellfire.

Бамперу машины достались вертикальные светодиодные полосы, добавляющие экстерьеру автомобиля футуристичности и спортивности.

Дополняют внешний вид кей-кара хромированная отделка кузова, эксклюзивные аэродинамические элементы, включающие в себя в том числе задний спойлер, а также специальные хромированные колесные диски и отделка салона в серо-фиолетовой гамме.

Силовой агрегат Daihatsu Tanto Kuromeki остался без изменений. Машина оборудована стандартным для модели «Танто» малообъемным 0,66-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью до 52 лошадиных сил. Ассистирует ему вариаторная трансмиссия.

В продажу спецверсия самого популярного кей-кара Daihatsu поступит уже в следующем году. Цены на нее объявят ближе к появлению в автосалонах Японии.