Спортивный автомобиль Nissan, на который фанаты возлагают большие надежды, рвется в новое поколение

Skyline является одним из самых любимых автомобилей среди поклонников Nissan. Немудрено, то к проекту нового поколения этой модели приковано так много внимания.

Считалось, что премьера нового «Скайлайна» может состояться на автошоу JMS-2025 в Токио этой осенью, но в конечном счете, похоже, дебют автомобиля был отложен на неопределенный срок.

О существовании этого проекта стало известно еще в мае этого года на пресс-конференции Nissan, посвященной модельному ряду компании на ближайшие годы.

Инсайдерский портал «Best Car» пишет, что разработка машины продолжается, но конкретные даты презентации автомобиля пока не называются.

Nissan Skyline нового поколения (спекулятивный рендер)

От внешности автомобиля ждут современных дизайнерских решений, в том числе многоуровневой оптики и решетки радиатора, строгих боковин, а также фонарей сзади, имитирующих по «начинке» светотехнику кормы прежних «Скайлайнов».

Что касается агрегатных подробностей, то здесь информации не так много, как многим хотелось бы. Слухи свидетельствуют о том, что в подкапотном пространстве этого спортивного автомобиля «Ниссан» может разместиться двигатель внутреннего сгорания VR30DDTT, который ставится в актуальный Skyline 400R.

Его мощность превышает отметку 400 лошадиных сил, чего более чем достаточно по мнению руководства компании для такого типа машины.

Единственным отличием по «технике» нового «Скайлайна» от предыдущего станет наличие у него помимо автоматической трансмиссии еще и 6-скоростной «механики», которая обеспечит владельцам еще большее удовольствие от его вождения.