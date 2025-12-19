ДомойАвтоновости сегодняВ Россию вернули немецкий кроссовер, который почти не ломается

В Россию вернули немецкий кроссовер, который почти не ломается

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Компания Opel имеет сложную историю, связанную с российским авторынком. Она то уходила, то возвращалась, но многие ее модели успели хорошо запомниться местным покупателям. Один из них – кроссовер Grandland X.

Как удалось разузнать «Daily-Motor», эта модель неожиданно вернулась в Россию, но пока в единичном экземпляре. Машину выставили на продажу в одном из автосалонов Москвы, торгующим преимущественно параллельно импортированной техникой.

Opel Grandland X 2025

Речь идет об автомобиле 2025 года выпуска, укомплектованном бензиновым турбомотором мощностью 130 лошадиных сил. Помогает ему классическая автоматическая коробка передач. Привод – передний.

Одной из важных особенностей Opel Grandland X является его надежность. Недавно авторитетный британский журнал «AutoExpress» назвал этот кроссовер самым долговечным в 2025 году среди всех представителей сегмента SUV.

Машина заработала оценку выносливости в 95,74%, которую присуждают на основе опросов владельцев. 

Оказалось, что на долю этого «паркетника» пришлось минимальное количество жалоб. Его обладатели отмечали, что удовлетворены качеством сборки и надежностью своей машины. 

В Россию новый Opel Grandland X, судя по всему, прибыл из Европы. Продавец машины планирует заработать с ее реализации 2 миллиона 990 тысяч рублей.  

Фото:Opel

