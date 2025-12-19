Новый пикап Toyota на базе мини-Land Cruiser показали на первых изображениях

ДомойАвтоновости сегодняНовый пикап Toyota на базе мини-Land Cruiser показали на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
С начала этого года ходят активные слухи о том, что Toyota собирается возродить модель Stout. В качестве преемника такого автомобиля видят пикап, который получит компактные размеры и будет конкурировать с «легковыми» Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick. 

Независимые художники из студии «Digimods Design» полагают, что новинка «Тойоты» получит внешность, заимствованную у нового мини-внедорожника Land Cruiser FJ. 

Рендер пикапа-преемника Toyota Stout

По крайней мере на рендерах, опубликованных этой студией, машина предстала с дизайном самого компактного автомобиля в семействе «Ленд Крузеров», который только готовится к выходу в продажу.

Главным отличием машины стала измененная задняя часть кузова, где вместо закрытого багажника размещен компактный открытый грузовой отсек, который может закрываться пластиковым кофром.

Рендер пикапа-преемника Toyota Stout

Использование дизайна рамного внедорожника необязательно гарантирует машине аналогичную конструкцию.

Потенциальные конкуренты будущего Toyota Stout используют несущий тип кузова, поэтому логичным выбором для машины стала бы платформа кроссовера RAV4 (TNGA).

Появление соперника Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick в продаже ждут в ближайшие несколько лет.

Фото:Digimods Design

