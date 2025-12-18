Соперник Toyota Alphard от Nissan удивил крутящим моментом и ценой

Месяц назад состоялась официальная премьера нового поколения минивэна Nissan Elgrand. Машина сменила генерацию впервые за 15 лет и кардинальным образом отличилась от устаревшего предшественника как с точки зрения внешности, так и механической части.

Накануне японские СМИ выяснили мощностные характеристики нового Elgrand и оказались удивлены этими цифрами. По их информации, конкурент Toyota Alphard с его гибридной силовой установкой e-Power третьей генерации будет развивать крутящий момент свыше 500 Нм, что сопоставимо с характеристиками атмосферного мотора V8.

Этот показатель превзойдет даже максимальный вращающий момент минивэна более высокого класса – Lexus LM.

Nissan Elgrand нового поколения

Что касается ценовых ожиданий, то новый Nissan Elgrand, по слухам, будет стоить в Японии в базовой версии около 5 миллионов иен (2,6-миллиона рублей), а его «топовая» модификация окажется оценена примерно в 2 раза дороже. Таким образом стоимость машины будет близка к Toyota Alphard.

Напомним, новое поколение Nissan Elgrand получило угловатый кузов с полностью пересмотренным оформлением передней и задней частей кузова, а также его боковин.

Nissan Elgrand нового поколения

Внутри машины предусмотрели три ряда сидений и роскошные материалы отделки, а также 14,3-дюймовые экраны цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Интерьер нового Nissan Elgrand

Минивэну помимо новой гибридной силовой установки e-Power положена модернизированная система полного привода e-4orce, а также активная динамическая подвеска.

В продажу в Японии автомобиль поступит в следующем году.