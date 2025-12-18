Новый Toyota RAV4 представили в версии «для молодежи»

ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota RAV4 представили в версии «для молодежи»

Накануне стало известно о запуске в Японии нового поколения кроссовера Toyota RAV4. 

Машина, традиционно позиционирующаяся как семейный «паркетник», будет предлагаться на родине по ценам от 4,5 до 4,9-миллионов иен (2,3 – 2,5-миллиона рублей). Но за дополнительную плату для нее предложат боди-кит от Modellista, который придется по нраву покупателям машины среди японской молодежи.

Toyota RAV4 Z в тюнинге от Modellista

Комплекты доработок внешности «РАВ4» предусмотрены сразу для двух вариантов этой модели: городского кроссовера Z и утилитарного Adventure.

В случае с первым «паркетнику» будет положен передний бампер-спойлер со светодиодными дневными ходовыми огнями, накладки на решетку радиатора и бамперы, а также рельефные боковые юбки и набор новых 20-дюймовых колесных дисков. 

Toyota RAV4 Adventure в тюнинге от Modellista

В версии RAV4 Adventure тюнеры из Modellista предусмотрели для кроссовера другую решетку радиатора и передний бампер с дополнительной светодиодной подсветкой, а также переднюю и заднюю защиту днища, накладки на передние крылья, расширенные колесные арки и 18-дюймовые легкосплавные колеса во внедорожном стиле. 

Ценник на комплекты доработок для шестого поколения «РАВ4» от Modellista уже раскрыт. За боди-кит для версии Z японцам нужно будет заплатить 484 тысячи иен (приблизительно 250 тысяч рублей).

Обвес для модификации Adventure окажется чуть дешевле (478 тысяч 500 иен или 248 тысяч рублей). В обоих случаях колесные диски нужно будет заказывать дополнительно по ценам от 254 тысяч 500 до 365 тысяч 200 иен (130 – 188 тысяч рублей).

