Kia опровергает планы по ускоренному рестайлингу внедорожного пикапа Tasman

Премьера нового внедорожного пикапа Kia Tasman состоялась в конце 2024 года, но уже появились разговоры о том, что машина будет экстренно модернизирована с точки зрения внешности. Экстерьер «Тасмана» вызвал волну критики и многие потенциальные покупатели этой модели отказались от машины, тем самым испортив ее продажные показатели.

Исправить ситуацию, по слухам, должен был экстренный фейслифтинг, обещающий машине новый экстерьер, но если верить словам топ-менеджмента корейского автопроизводителя, сейчас об этом речи не идет.

«Если ходят какие-то слухи или есть какие-то инсинуации на тему того, что мы собираемся ускорить обновление Tasman, то это совершенно неверно. Фейслифтинг, как обычно, будет соответствовать основным этапам жизненного цикла продукта, и никакого ускорения не будет», – заявил гендиректор «Киа» по планированию продуктов в Австралии Роланд Риверо.

Концепт Kia Tasman Weekender

Ранее в этом году Kia представила концептуальную «внедорожную» модификацию Tasman, получившую название Weekender (иллюстрации к новости выше).

Такие пикапы отличились от оригинальных «Тасманов» переработанными передними панелями, модернизированными боковинами и другой кормой, а также получили увеличенный дорожный просвет.

Новый дизайн был положительно встречен в Интернете и положил начало слухам о том, что «Киа» собирается обновить «Тасман» раньше, чем должна была изначально.

ИИ-рендеры военной версии Kia Tasman

Еще одну волну спекуляций на эту тему вызвали рендеры на официальном сайте Kia так называемой «военной» версии Tasman, отличавшейся от оригинального пикапа. Как оказалось, они были созданы ИИ и в реальности армейские пикапы выглядят точно так же, как гражданские.