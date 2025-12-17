Долговечный и очень способный на бездорожье японский автомобиль вернулся в Россию: раскрыты цены

Nissan, как и другие японские автомобильные бренды, покинул Россию более трех лет назад, свернув не только продажи, но и производство своих машин в стране. Но продукция этой крупной компании с нашего рынка никуда не делась, причем ее ассортимент в отдельных сегментах даже стал шире.

А недавно в РФ начал предлагаться хорошо зарекомендовавший себя за долгие годы с точки зрения выносливости и внедорожных качеств автомобиль «Ниссан», который точно придется по вкусу многим адептам активного отдыха.

Интерьер Nissan Navara 2025

Речь идет о рамном пикапе Navara, продававшемся в России официально до 2015 года. Автомобили 2025 года выпуска начали предлагать в РФ по схеме «серого» импорта. Это экземпляры рестайлинговой версии «ниссановского» утилитарника, которые появились в строю осенью 2020 года.

Сейчас такие машины можно найти в распоряжении дилеров в Волгограде, Адыгеи, Самары, Ростова-на-Дону и Владивостока.

Интерьер Nissan Navara 2025

Nissan Navara, вернувшийся в Россию, предлагается как с 2,3-литровым дизельным мотором Renault с двумя турбокомпрессорами, так и с 2,5-литровым турбодизелем. Мощность двигателей располагается в вилке от 163 до 190 лошадиных сил.

Машины можно выбрать как с МКПП, так и с классической автоматической коробкой передач. Доступны как варианты с задним, так и полным приводом.

Цены на новые Nissan Navara в России выглядят следующим образом. За самые бюджетные экземпляры этого пикапа серые импортеры сейчас просят от 4 миллионов 500 тысяч рублей, в то время как наиболее продвинутые стоят порядка 5 миллионов 100 тысяч рублей.