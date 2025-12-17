Самый маленький Jeep рвется в рестайлинг

Осенью 2022 года компания Jeep представила свой самый компактный на сегодняшний день кроссовер. Машина получила имя Avenger и растянулась в длину всего на 4,08-метра, оказавшись примерно на 16 см короче модели Renegade.

Цифровой художник из студии «Digimods Design» полагает, что знает как поменяется Avenger с рестайлингом, который ждет этот «паркетник» в ближайшее время.

Дизайнер опубликовал первые рендеры машины со всеми изменениями в экстерьере, готовящимися к внедрению в паркетник концерна Stellantis.

Рестайлинговый Jeep Avenger (спекулятивный рендер)

Создавая экстерьер нового Avenger cпециалист по компьютерной графике черпал вдохновение с последних моделей Jeep, в том числе Recon, Grand Wagoneer и Wagoneer S.

Это привело к тому, что реформенный «Защитник» приобрел новую семисекционную заглушку радиаторной решетки, более узкие светодиодные фары и переделанные блоки светодиодных дневных ходовых огней.

Кроме того, реформенному кроссоверу досталась оригинальная решетка бампера и Т-образные светодиодные кластеры по бокам.

Рестайлинговый Jeep Avenger (спекулятивный рендер)

Другие изменения во внешности нового Avenger, по слухам, могут также включить переработанный блок задних фонарей, в который была интегрирована стильная светодиодная полоса.

Каких перемен ждать от «Авенжера» с точки зрения агрегатной стороны пока неизвестно. Сейчас такие «паркетники» в зависимости от рынка сбыта предлагаются как в виде гибрида, так и чистого электрокара. Привод для нее доступен как передний, так и полный.

Презентовать обновленный Jeep Avenger могут уже в следующем году.