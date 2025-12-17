ДомойАвтоновости сегодняСамый маленький Jeep рвется в рестайлинг

Самый маленький Jeep рвется в рестайлинг

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
2027 jeep avenger features bold cgi redesign and looks ready to conquer north america too 262773 1 1

Осенью 2022 года компания Jeep представила свой самый компактный на сегодняшний день кроссовер. Машина получила имя Avenger и растянулась в длину всего на 4,08-метра, оказавшись примерно на 16 см короче модели Renegade.

Цифровой художник из студии «Digimods Design» полагает, что знает как поменяется Avenger с рестайлингом, который ждет этот «паркетник» в ближайшее время.

Дизайнер опубликовал первые рендеры машины со всеми изменениями в экстерьере, готовящимися к внедрению в паркетник концерна Stellantis.

2027 jeep avenger features bold cgi redesign and looks ready to conquer north america too 3 1
Рестайлинговый Jeep Avenger (спекулятивный рендер)

Создавая экстерьер нового Avenger cпециалист по компьютерной графике черпал вдохновение с последних моделей Jeep, в том числе Recon, Grand Wagoneer и Wagoneer S.

Это привело к тому, что реформенный «Защитник» приобрел новую семисекционную заглушку радиаторной решетки, более узкие светодиодные фары и переделанные блоки светодиодных дневных ходовых огней. 

Кроме того, реформенному кроссоверу досталась оригинальная решетка бампера и Т-образные светодиодные кластеры по бокам. 

2027 jeep avenger features bold cgi redesign and looks ready to conquer north america too 4 1
Рестайлинговый Jeep Avenger (спекулятивный рендер)

Другие изменения во внешности нового Avenger, по слухам, могут также включить переработанный блок задних фонарей, в который была интегрирована стильная светодиодная полоса. 

Каких перемен ждать от «Авенжера» с точки зрения агрегатной стороны пока неизвестно. Сейчас такие «паркетники» в зависимости от рынка сбыта предлагаются как в виде гибрида, так и чистого электрокара. Привод для нее доступен как передний, так и полный. 

Презентовать обновленный Jeep Avenger могут уже в следующем году.

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Долговечный и очень способный на бездорожье японский автомобиль...

Ford Fiesta обещает вернуться благодаря Renault: как он...

Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал...

Mazda хочет сделать свои автомобили чище воздуха, но...

Маленький «Гелик» показали на реалистичных изображениях

Новый Toyota RAV4 будет стоить в Японии как...

Минивэн-хит Nissan обновился и получил новую версию, способную...

«Пламенным сердцем» новой Mazda RX-7 станет инновационный двухроторный...

Больше никакого родства с Subaru: Toyota GR86 следующего...

Внедорожный грузовик Mercedes Unimog разжился юбилейной концепт-версией

Новый суперкар Toyota будет разгоняться от 0 до...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe останется бруталом, но с...

Популярные автомобили с серьезными техническими проблемами по мнению...

В популярном компакт-кроссовере Toyota для Азии обнаружились аномальные...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+