Больше никакого родства с Subaru: Toyota GR86 следующего поколения раскрывается в подробностях

Текст: Ростислав Архипов
Ранее в этом году Toyota заявляла о намерении разрабатывать модели серии GR без сотрудничества со сторонними автопроизводителями. И, судя по всему, такой подход будет реализован в проекте следующего поколения купе GR86. 

Японская пресса утверждает, что премьера этого спортивного автомобиля «Тойоты» состоится уже в ноябре 2026 года. Машина получит увеличенные габариты, более агрессивный внешний облик, а также улучшенное оснащение. Но самое главное, GR86 избавится от родства с Subaru BRZ. Правда без участия сторонней компании все же полностью не обойдется.

Ходят слухи, что помогать дорабатывать новый GR86 «Тойоте» будет Mazda. Автопроизводитель из Хиросимы обладает обширным опытом в создании заднеприводных автомобилей и готов поделиться с конкурентом даже своей фирменной системой управления динамикой Skyactiv-Vehicle Dynamics. 

Toyota GR86 нового поколения (неофициальный рендер)

От новой генерации GR86 ждут длины в 4,3-метра, ширины в 1,8-метра и высоты в 1,3-метра. Автомобиль может получить более узкие фары, удлиненный капот, укороченную корму и мускулистые линии сзади, с отдельных ракурсов напоминая укороченную Supra.

Что касается силовой установки, то в следующем поколении этой модели машина откажется от 2,4-литрового оппозитного двигателя в пользу 1,6-литрового 3-цилиндрового турбомотора, работающего в составе гибридной системы. 

toyota four cylinder engine prototype 5 1
Концептуальный мотор Toyota G20E

Альтернативным вариантом инсайдеры называют установку под капот нового GR86 свежего 2-литрового турбомотора G20E, мощность которого составит до 400 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент окажется равен 550 Нм. 

Фото:Motor-Fan, Toyota

