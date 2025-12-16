Новый суперкар Toyota будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за рекордные цифры

Toyota завершает работы над своим новым суперкаром, который должен получить название GR GT. Машину рассекретили неделю назад, но пока только в качестве прототипа. Однако подробности о серийной версии этой спортивной модели уже постепенно раскрываются инсайдерами.

По новой информации, товарный суперкар Toyota GR GT будет обладать всеми необходимыми качествами, чтобы быть невероятно быстрым автомобилем. Ожидаемые цифры разгона машины с места до 100 километров в час составят менее 3 секунд.

Прототип суперкара Toyota GR GT

Журналисты проанализировали заявленные размеры автомобиля (4,8x2x1,2-метра), а также пропорции, и сравнили их с Honda S2000. Оказалось, что новинка «Тойоты» будет даже ниже, чем классический «хондовский» родстер, а распределение веса в ней окажется равно примерно 45:55.

Исходя из этих данных и приняв во внимание потенциальный вес, мощность и сцепление автомобиля с дорогой, симуляция обещает для Toyota GR GT разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2,9-секунды.

В проекте нового суперкара «Тойота» отдала предпочтение чисто механическим компонентам: традиционному самоблокирующемуся дифференциалу, полностью пассивной аэродинамике и двигателю, созданному в угоду надежности и стабильной работы.

Конструкция прототипа суперкара Toyota GR GT

Разработка гражданской модели GR GT должна подойти к концу ориентировочно через год. Гоночный вариант этого автомобиля GR GT3 может дебютировать немного раньше.