В популярном компакт-кроссовере Toyota для Азии обнаружились аномальные колебания оборотов двигателя

Текст: Алиса Шашкова
Кроссовер Toyota Yaris Cross сегодня предложен в двух кардинально противоположных версиях. Первая недорогая модель предназначена развивающимся азиатским странам и построена на платформе DNGA, а вторая (на «тележке» GA-B) положена Японии, Австралии, Европе и ряду других государств.

Недавно Toyota запустила кампанию по повышению удовлетворенности клиентов «Ярис Кросс» для стран Юго-Восточной Азии, в рамках которой собирается решить проблему с аномальными колебаниями оборотов двигателя этой бюджетной модели. 

Toyota Yaris Cross

Утверждается, что из-за недостатков в программировании электронного блока управления системой впрыска расчетный крутящий момент мотора, передаваемый на бесступенчатую коробку передач машины, оказывается ниже фактического крутящего момента двигателя при высокой нагрузке.

Это приводит к недостаточной силе прижима ремня вариатора, из-за чего он не может выдерживать входной крутящий момент и проскальзывает. 

Пыль, образующаяся из-за этого, может также попадать в маслоканалы трансмиссии, вызывая ненормальное внутреннее давление в системе и в конечном счете приводит к аномальным колебаниям оборотов двигателя.

Интерьер Toyota Yaris Cross

В Toyota заявляют, что проблема затрагивает Yaris Cross, произведенный в период с 25 сентября 2023 по 23 сентября 2025 года. 

Автопроизводитель обязуется провести бесплатную диагностику вариатора этого кроссовера и при необходимости обновить его программное обеспечение. Если трансмиссия уже получила повреждения, то компания заменит ее бесплатно по гарантии.

Фото:Toyota

