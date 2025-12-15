ДомойАвтоновости сегодняНовый Mercedes-Benz S-Class (W223) показался на свежих рендерах

Новый Mercedes-Benz S-Class (W223) показался на свежих рендерах

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
mercedes maybachs facelifted s class takes a digital swing at the rolls royce ghost 7 1

Подготовка к дебюту обновленного седана Mercedes-Benz S-Class (W223) идет полным ходом. На днях в интернете появились фотографии ходовых прототипов этой модели. 

Воспользовавшись ими цифровой художник из Турции «Evren Ozgun Spy Sketch», ведущий свой канал на YouTube, показал, как будет выглядеть рестайлиновый S-Class.

mercedes maybachs facelifted s class takes a digital swing at the rolls royce ghost 262637 1 1
Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class W223 (неофициальный рендер)

Ожидается, что премиальной штутгартской четырехдверке перелицуют переднюю часть кузова и корму, наделив другой оптикой и бамперами, модернизированной решеткой радиатора и новыми задними фонарями.

mercedes maybachs facelifted s class takes a digital swing at the rolls royce ghost 2 1
Рестайлинговый Mercedes-Benz S-Class W223 (неофициальный рендер)

Часть перемен запланированы внутри автомобиля, где должна появиться новая мультимедийная система MBUX, но менее экстремальная, чем она была ранее показана в концепте. 

mercedes maybachs facelifted s class takes a digital swing at the rolls royce ghost 4 1
Рендер интерьера рестайлингового Mercedes-Benz S-Class W223

Переводить S-Class на электротягу (по крайней мере пока) в Штутгарте не планируют. Поэтому, скорее всего, рестайлинговый люксовый седан продолжит комплектоваться двигателями V12 в «топовой» версии, а также битурбированным мотором V8 в менее дорогих и продвинутых модификациях. 

Точные сроки премьеры реформенного S-Class пока не раскрываются, но, вероятно, машину могут представить и вывести на рынок до конца 2026 года. Роскошная версия этой модели от Maybach, по-видимому, увидит свет только в 2027 году. 

Фото:Evren Ozgun Spy Sketch

