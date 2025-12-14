В Россию вернули необычный кроссовер Kia, который снимают с производства

ДомойАвтоновости сегодняВ Россию вернули необычный кроссовер Kia, который снимают с производства

С 2008 года в гамму моделей Kia входил необычный городской кроссовер Soul, который является чем-то средним между классическим «паркетником» и хэтчбеком. Машина долгое время пользовалась высоким спросом и продавалась в России официально. 

Накануне стало известно, что Kia Soul вернулся в продажу в РФ. Причем, похоже, это одни из самых последних экземпляров модели, ведь ее собираются снять с конвейера до конца 2025 года.

Kia Soul 2025

В Россию «Соул» прибыл из Казахстана, где сборка этой модели пока еще продолжается. Автомобили 2025 года выпуска оборудованы 1,6-литровым и  2-литровым атмосферными бензиновыми моторами мощностью 123 и 150 лошадиных сил соответственно, сопряженными с автоматической коробкой передач и передним приводом.

Сейчас такие машины предлагаются к покупке только в некоторых городах страны местными «серыми» дилерами. Автомобили можно найти в Омске и Кургане, а также в Рязани и Санкт-Петербурге.

Интерьер Kia Soul 2025

Их оснащение включает раздельный климат-контроль, мультимедийную систему с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, систему бесключевого доступа в салон, камеру заднего вида, задние датчики парковки и многое другое.

Самый доступный экземпляр «Соул» продает дилер в «Северной столице». Там за корейский городской кроссовер просят 2 миллиона 550 тысяч рублей. 

Что касается самой высокой цены на эту модель в России, то она составляет 3,3-миллиона рублей. Машина выставлена в автосалоне Рязани. 

