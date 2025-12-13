ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi восстановила свой первый Pajero, победивший в ралли «Дакар»

Mitsubishi восстановила свой первый Pajero, победивший в ралли «Дакар»

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Сегодняшняя модельная линейка компании Mitsubishi вряд ли может претендовать на какие-то раллийные регалии, но когда-то давно японский автопроизводитель ассоциировался с таким видом автоспорта. 

Различные версии внедорожников Pajero 12 раз побеждали в легендарном ралли «Дакар», причем 7 из побед шли подряд (с 2001 по 2007 год). 

Автомобиль, положивший начало этой эре доминирования Mitsubishi в ралли, недавно подвергся полному восстановлению. Реставрация была приурочена к 40-летию первой победы автопроизводителя в ралли «Дакар».

Mitsubishi Pajero, победивший в ралли “Дакар” 1985 года

После финиша на первом месте в гонке 1985 года машина простояла на протяжении 40 лет без дела в научно-исследовательском центре Mitsubishi в Оказаки. 

Несмотря на то, что после ралли этот Pajero был фактически брошен и не подвергался никакому обслуживанию, в «Митсубиши» утверждают, что внедорожник находился в хорошем состоянии. По словам представителей компании, двигателю потребовался ремонт, а не замена на новый.

Это знаменитый 2,6-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, развивавший 222 лошадиные силы и передававший мощность на все четыре колеса через 5-скоростную механическую трансмиссию.

Оригинальные кузовные панели сохранились со всеми вмятинами и царапинами, полученными во время гонки. Во рамках реставрации их решили не трогать. 

Процесс реставрации Mitsubishi Pajero, победившего в ралли “Дакар” 1985 года

В полностью восстановленном виде Mitsubishi Pajero, победивший в ралли «Дакар», будет выставлен в музее компании. Продавать его автопроизводитель не планирует. 

Фото:Mitsubishi

