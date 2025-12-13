Тюнеры Weed доработали Toyota Land Cruiser 250

С момента запуска Toyota Land Cruiser 250 в продажу эта модель стала настоящим хитом в мире внедорожников и звездой различных тюнинг-выставок, где для нее придумывают всевозможные доработки.

На днях известный японский тюнинг-бренд Weed, специализацией которого является доработка внедорожников и пикапов, представил собственную версию «250-го» на автосалоне в Кансае.

Машина стала центром внимания на этой выставке и приковала к себе взгляды журналистов и посетителей.

Главной изюминкой модернизированного Land Cruiser 250 от Weed стал изготовленный на заказ капот, украшенный многочисленными логотипами этой компании. Для того, чтобы достичь идеальной гладкости, эту кузовную деталь пришлось покрыть четырьмя слоями краски.

Дополнительно «двухсот пятидесятому» достались матовые накладки на решетку радиатора и бампер, защищающие их от царапин, а также аналогичный обвес на расширенных колесных арках.

Еще для автомобиля предусмотрели набор фирменных многоспицевых 22-дюймовых кованых колес Nomad и продвинутый экспедиционный багажник на крыше со специальным боксом для хранения вещей.

В агрегатную сторону машины тюнеры Weed не вмешивались. Единственной технической доработкой автомобиля оказался лифт его подвески.

Стоимость комплекта доработок для Land Cruiser 250 его авторы обещают раскрыть к началу продаж в 2026 году.