Представлен идеальный пикап Ford для сурового бездорожья и снежных зим

Внедорожник Ford Bronco, возродившийся в 2021 году, нередко становился объектом всевозможных переделок. Но на этот раз из американского утилитарника сделали нечто особенное.

Компания «SoFlo» взяла его за основу для своего экстремального проекта, получившего название «Apocalypse Dark Horse». Машина превратилась в грозу бездорожья, которой нестрашны никакие препятствия на пути.

Ford Bronco Apocalypse Dark Horse

Главным изменением Ford Bronco при превращении его в «Apocalypse Dark Horse» стало увеличение колесной базы, за счет которой разработчикам автомобиля удалось наделить его дополнительной осью. В итоге из 4-колесного внедорожника машина превратилась в шестиколесный пикап.

Но даже это еще не все. «Apocalypse Dark Horse» отличается специальным бронированным черным покрытием кузова, передним бампером фирмы Gob со светодиодными прожекторами и агрессивно стилизованным капотом Lawman. Стальные боковые подножки облегчают посадку, а салон выделяется новой эксклюзивной отделкой.

В основе всей этой громадины лежит 2,7-литровый мотор EcoBoost V6, который в «стоке» развивает 330 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента. Мощность двигателя была увеличена до 400 л.с., чтобы из-за выросшей массы машина резко не потеряла в динамике.

Получилось ли это у нее или нет узнает только покупатель такого экстремального пикапа, за который ему придется выложить порядка 150 тысяч долларов (12 миллионов рублей). Доставить «Apocalypse Dark Horse» его создатели обещают в любую точку планеты.