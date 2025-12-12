ДомойАвтоновости сегодняМаленький «Гелендваген» уже не за горами: как он может выглядеть

Маленький «Гелендваген» уже не за горами: как он может выглядеть

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 12 в 15.21.42

Компактная версия Mercedes-Benz G-Class или «мини-G» (так автомобиль называют в прессе) все ближе к своей премьере. Недавно в Сеть утекли шпионские фотографии прототипов этого внедорожника, предрекающие близость дебюта этого автомобиля. 

Именно они вдохновили дизайнеров портала «MotorTrend» на создание рендеров нового «мини-Гелендвагена». Судя по ним, экстерьер машины будет повторять типичный G-классовский квадратный вертикальный силуэт, но с немного более скругленными объемами.

Передняя часть окажется самой узнаваемой за счет круглых фар, расположенных внутри решетки радиатора с множеством «трехлучевых» эмблем, на колесных арках и дверях появятся пластиковые накладки, а сзади разместится «докатка» и горизонтальные фонари, интегрированные в строгий бампер. 

Снимок экрана 2025 12 12 в 15.21.34
Новый мини-вариант Mercedes-Benz G-Class (рендер)

Под кузовом машины планируется создать платформу, построенную по принципу классической рамы. Это обеспечит «мини-G» хорошие возможности на бездорожье несмотря на электрический привод.

На момент запуска внедорожник могут предложить только в электрической модификации, технологии для которой в этом проекте будут заимствованы у нового GLC. 

Mercedes Mini G 1
Тизер нового мини-варианта Mercedes-Benz G-Class

Впрочем, не исключен вариант при котором у самого маленького «Гелика» в будущем появятся гибридные модификации или даже версии с двигателями внутреннего сгорания, рассчитанные на более широкую аудиторию. 

Справить дебют новый мини-G-Class должен уже в 2026 году.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:MotorTrend, Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Новый бэби-Land Cruiser от Toyota показался в версии...

Новый BMW X5 понравится даже скептикам

Новый минивэн Nissan для небогатых представят меньше, чем...

7 машин, использующих моторы Mercedes, но не являющихся...

Самый бюджетный Toyota Land Cruiser будет не положен...

Новое поколение минивэна Toyota Hiace уже не за...

В Россию привезли самый качественный минивэн в мире

Новый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на...

Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать...

Двух японских автопроизводителей раскритиковали за падение надежности

Крошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

Тайный автомобильный тестовый полигон в Южной Африке был...

Новый китайский люксовый седан с кинотеатром в салоне,...

Кроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+