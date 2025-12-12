Маленький «Гелендваген» уже не за горами: как он может выглядеть

Компактная версия Mercedes-Benz G-Class или «мини-G» (так автомобиль называют в прессе) все ближе к своей премьере. Недавно в Сеть утекли шпионские фотографии прототипов этого внедорожника, предрекающие близость дебюта этого автомобиля.

Именно они вдохновили дизайнеров портала «MotorTrend» на создание рендеров нового «мини-Гелендвагена». Судя по ним, экстерьер машины будет повторять типичный G-классовский квадратный вертикальный силуэт, но с немного более скругленными объемами.

Передняя часть окажется самой узнаваемой за счет круглых фар, расположенных внутри решетки радиатора с множеством «трехлучевых» эмблем, на колесных арках и дверях появятся пластиковые накладки, а сзади разместится «докатка» и горизонтальные фонари, интегрированные в строгий бампер.

Новый мини-вариант Mercedes-Benz G-Class (рендер)

Под кузовом машины планируется создать платформу, построенную по принципу классической рамы. Это обеспечит «мини-G» хорошие возможности на бездорожье несмотря на электрический привод.

На момент запуска внедорожник могут предложить только в электрической модификации, технологии для которой в этом проекте будут заимствованы у нового GLC.

Тизер нового мини-варианта Mercedes-Benz G-Class

Впрочем, не исключен вариант при котором у самого маленького «Гелика» в будущем появятся гибридные модификации или даже версии с двигателями внутреннего сгорания, рассчитанные на более широкую аудиторию.

Справить дебют новый мини-G-Class должен уже в 2026 году.