Новый бэби-Land Cruiser от Toyota показался в версии GR Sport

Месяц назад «Тойота» показала нового представителя семейства внедорожников Land Cruiser. Машина получила индекс FJ и отличилась компактными размерами, став самым маленьким «Ленд Крузером» в истории.

Автомобиль еще не успел поступить в продажу, но ему уже пророчат «заряженную» версию GR Sport. Как может выглядеть такой внедорожник сегодня показали независимые дизайнеры, ведущие канал на YouTube под названием «Digimods Design».

Toyota Land Cruiser FJ в версии GR (рендер)

Авторы рендеров взяли за основу своих изображений дизайн обычного Land Cruiser FJ и наделили машину всеми атрибутами, которые положены «заряженным» моделям от ателье Gazoo Racing.

Это переработанные бамперы с более агрессивным дизайном и улучшенными аэродинамическими характеристиками, другие колесные диски, выкрашенные в цвет кузова пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а также шильдики с литерой GR на решетке радиатора.

Toyota Land Cruiser FJ в версии GR (рендер)

О том, будет ли у нового Land Cruiser FJ версия от Gazoo Racing, пока ничего неизвестно, но учитывая, это внедорожник, изменения точно затронут исключительно внешность машины, но не «технику».

Напомним, представленный недавно Land Cruiser FJ дебютировал с безальтернативным 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 лошадиные силы и 246 Нм. Помогает ему только 6-скоростной «автомат» и система полного привода.

В продажу на мировом рынке автомобиль появится только в начале 2026 года.