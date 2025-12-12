ДомойАвтоновости сегодняНовый бэби-Land Cruiser от Toyota показался в версии GR Sport

Новый бэби-Land Cruiser от Toyota показался в версии GR Sport

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 12 12 в 14.21.28

Месяц назад «Тойота» показала нового представителя семейства внедорожников Land Cruiser. Машина получила индекс FJ и отличилась компактными размерами, став самым маленьким «Ленд Крузером» в истории. 

Автомобиль еще не успел поступить в продажу, но ему уже пророчат «заряженную» версию GR Sport. Как может выглядеть такой внедорожник сегодня показали независимые дизайнеры, ведущие канал на YouTube под названием «Digimods Design».

Снимок экрана 2025 12 12 в 14.22.10
Toyota Land Cruiser FJ в версии GR (рендер)

Авторы рендеров взяли за основу своих изображений дизайн обычного Land Cruiser FJ и наделили машину всеми атрибутами, которые положены «заряженным» моделям от ателье Gazoo Racing.

Это переработанные бамперы с более агрессивным дизайном и улучшенными аэродинамическими характеристиками, другие колесные диски, выкрашенные в цвет кузова пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а также шильдики с литерой GR на решетке радиатора.

Снимок экрана 2025 12 12 в 14.21.42
Toyota Land Cruiser FJ в версии GR (рендер)

О том, будет ли у нового Land Cruiser FJ версия от Gazoo Racing, пока ничего неизвестно, но учитывая, это внедорожник, изменения точно затронут исключительно внешность машины, но не «технику».

Напомним, представленный недавно Land Cruiser FJ дебютировал с безальтернативным 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 163 лошадиные силы и 246 Нм. Помогает ему только 6-скоростной «автомат» и система полного привода. 

В продажу на мировом рынке автомобиль появится только в начале 2026 года.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Маленький «Гелендваген» уже не за горами: как он...

Новый BMW X5 понравится даже скептикам

Новый минивэн Nissan для небогатых представят меньше, чем...

7 машин, использующих моторы Mercedes, но не являющихся...

Самый бюджетный Toyota Land Cruiser будет не положен...

Новое поколение минивэна Toyota Hiace уже не за...

В Россию привезли самый качественный минивэн в мире

Новый Volkswagen Tiguan успешно выдержал все испытания на...

Гендиректор Peugeot уверен, что его компания может делать...

Двух японских автопроизводителей раскритиковали за падение надежности

Крошечный минивэн Toyota стал уютной микро-спальней на колесах 

Тайный автомобильный тестовый полигон в Южной Африке был...

Новый китайский люксовый седан с кинотеатром в салоне,...

Кроссовер-хит от Kia показался в новом поколении

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+